Украинские войска выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Донецкому
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Донецкому
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов . Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 21.45 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Донецкому в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 21.45 с направления н.п. Нижнее по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (пять снарядов)", - заявили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.