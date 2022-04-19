Украинские войска выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19:30 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Куйбышевский район), выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.