https://ria.ru/20220419/obstrel-1784379733.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Куйбышевскому району Донецка

Украинские войска во вторник выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:50

2022-04-19T20:50

2022-04-19T20:50

в мире

украина

куйбышевский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска во вторник выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html

украина

куйбышевский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, куйбышевский район, донецк (днр)