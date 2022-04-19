https://ria.ru/20220419/obstrel-1784371746.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР

Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает во... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:47

2022-04-19T19:47

2022-04-19T19:47

в мире

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.В представительстве отметили, что в результате обстрела Первомайска повреждены два жилых дома.Представительство ЛНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Первомайска со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784364074.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, луганская народная республика