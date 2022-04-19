Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Первомайск
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 18.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (20 снарядов)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В представительстве отметили, что в результате обстрела Первомайска повреждены два жилых дома.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.