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Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку - РИА Новости, 19.04.2022
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Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили во вторник четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой народной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:41
2022-04-19T19:41
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район), выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784366626.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
19:41 19.04.2022
 
Украинские войска выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре крупнокалиберных снаряда по Донецку

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое окно в детском саду
Разбитое окно в детском саду - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.15 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район), выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства республики.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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