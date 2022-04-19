19:07 19.04.2022 (обновлено: 19:43 19.04.2022)
ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети
МВД ЛНР: ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где находились дети
Последствия обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей, пострадавших нет, сообщает МВД ЛНР.
"Сотрудниками МВД ЛНР зафиксирован факт обстрела вооруженными формированиями Украины территории больницы села Липцы, Харьковского района, Харьковской области. Снаряд попал в Центр развития ребенка "Youla", в котором находилось 25 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Как отметили в МВД, в результате обстрела больницы среди детей и местного населения пострадавших нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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