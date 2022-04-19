https://ria.ru/20220419/obstrel-1784366771.html

ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети

ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети - РИА Новости, 19.04.2022

ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети

Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:07

2022-04-19T19:07

2022-04-19T19:43

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей, пострадавших нет, сообщает МВД ЛНР."Сотрудниками МВД ЛНР зафиксирован факт обстрела вооруженными формированиями Украины территории больницы села Липцы, Харьковского района, Харьковской области. Снаряд попал в Центр развития ребенка "Youla", в котором находилось 25 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в МВД, в результате обстрела больницы среди детей и местного населения пострадавших нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, харьковская область, россия, мвд лнр, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс