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ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784366771.html
ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети
ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети - РИА Новости, 19.04.2022
ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети
Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:07
2022-04-19T19:43
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
украина
харьковская область
россия
мвд лнр
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей, пострадавших нет, сообщает МВД ЛНР."Сотрудниками МВД ЛНР зафиксирован факт обстрела вооруженными формированиями Украины территории больницы села Липцы, Харьковского района, Харьковской области. Снаряд попал в Центр развития ребенка "Youla", в котором находилось 25 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Как отметили в МВД, в результате обстрела больницы среди детей и местного населения пострадавших нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html
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в мире, украина, харьковская область, россия, мвд лнр, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:07 19.04.2022 (обновлено: 19:43 19.04.2022)
 
ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где были дети

МВД ЛНР: ВСУ обстреляли больницу в Липцах в Харьковской области, где находились дети

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник больницу в селе Липцы в Харьковской области, снаряд попал в центр развития ребенка, где находилось 25 детей, пострадавших нет, сообщает МВД ЛНР.
"Сотрудниками МВД ЛНР зафиксирован факт обстрела вооруженными формированиями Украины территории больницы села Липцы, Харьковского района, Харьковской области. Снаряд попал в Центр развития ребенка "Youla", в котором находилось 25 детей", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Как отметили в МВД, в результате обстрела больницы среди детей и местного населения пострадавших нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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