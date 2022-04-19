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Жительница ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784365728.html
Жительница ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом
Жительница ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом - РИА Новости, 19.04.2022
Жительница ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом
Жители города Счастье в Луганской народной республике рассказали российским военным следователям, как украинские военные еще в 2014 году с вертолета... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:04
2022-04-19T19:04
обострение ситуации в днр и лнр
россия
счастье (город)
луганская народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жители города Счастье в Луганской народной республике рассказали российским военным следователям, как украинские военные еще в 2014 году с вертолета обстреливали толпу людей, ожидавших хлеб в магазине, видео опроса граждан опубликовал Следственный комитет России в своем YouTube-канале.Ранее СК РФ завел дело по факту геноцида украинскими войсками жителей Счастья в ЛНР.Так, одна женщина рассказала, что ее дочь погибла при обстреле села Веселая гора. "Второго сентября 2014 года в 4 утра погиб мой племянник, самый первый. Он ветврачом работал на ферме, и они пошли помогать его жене Оксанке с похоронами, готовиться. Подошли к магазину, там очередь была... Пообещали привезти хлеб, и они стояли, и с вертолета.... прямо в толпу (стреляли - ред.) вояки украинские", - добавила она.Еще одна пожилая женщина рассказала, как люди прятались в подвалах, по ее словам, в домах от обстрелов украинскими военными выбило окна.В СК РФ добавили, что военные следователи в рамках уголовного дела о геноциде продолжают собирать доказательства неоднократного применения украинскими военными различных типов вооружения "в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения"."В настоящее время военные следователи работают с маломобильными гражданами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно прибыть и сообщить об известных им фактах обстрелов мирных граждан, не принимавших участие в вооруженном конфликте и боевых действиях", - добавили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784343049.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
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россия
счастье (город)
луганская народная республика
украина
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россия, счастье (город), луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, следственный комитет россии (ск рф)
19:04 19.04.2022
 
Жительница ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом

Жительница Счастья в ЛНР рассказала, как ВСУ обстреляли с вертолета очередь за хлебом

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жители города Счастье в Луганской народной республике рассказали российским военным следователям, как украинские военные еще в 2014 году с вертолета обстреливали толпу людей, ожидавших хлеб в магазине, видео опроса граждан опубликовал Следственный комитет России в своем YouTube-канале.
Ранее СК РФ завел дело по факту геноцида украинскими войсками жителей Счастья в ЛНР.
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Так, одна женщина рассказала, что ее дочь погибла при обстреле села Веселая гора. "Второго сентября 2014 года в 4 утра погиб мой племянник, самый первый. Он ветврачом работал на ферме, и они пошли помогать его жене Оксанке с похоронами, готовиться. Подошли к магазину, там очередь была... Пообещали привезти хлеб, и они стояли, и с вертолета.... прямо в толпу (стреляли - ред.) вояки украинские", - добавила она.
Еще одна пожилая женщина рассказала, как люди прятались в подвалах, по ее словам, в домах от обстрелов украинскими военными выбило окна.
В СК РФ добавили, что военные следователи в рамках уголовного дела о геноциде продолжают собирать доказательства неоднократного применения украинскими военными различных типов вооружения "в целях полного уничтожения русских и русскоговорящего населения".
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"В настоящее время военные следователи работают с маломобильными гражданами, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно прибыть и сообщить об известных им фактах обстрелов мирных граждан, не принимавших участие в вооруженном конфликте и боевых действиях", - добавили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСчастье (город)Луганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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