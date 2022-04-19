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Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до двух - РИА Новости, 19.04.2022

Число пострадавших при обстрелах Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстрелах Петровского района города Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:57

2022-04-19T14:57

2022-04-19T14:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

сергей лавров

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района города Донецка со стороны украинских войск во вторник возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об одном пострадавшем при обстреле этого района."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка число пострадавших возросло до 2 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, сергей лавров, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины