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СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2022

СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:29

2022-04-19T14:29

2022-04-19T16:41

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины населенного пункта в Белгородской области. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 19 апреля украинские военные обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов."Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, россия, вооруженные силы украины