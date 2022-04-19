https://ria.ru/20220419/obstrel-1784303365.html
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2022
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:29
2022-04-19T14:29
2022-04-19T16:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины населенного пункта в Белгородской области. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 19 апреля украинские военные обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов."Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, россия, вооруженные силы украины
14:29 19.04.2022 (обновлено: 16:41 19.04.2022)
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
СК завел дело о покушении на убийство после обстрела ВСУ села в Белгородской области
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили
РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"ГСУ СК России
возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины
населенного пункта в Белгородской области
. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, 19 апреля украинские военные обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.
Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств", - добавили в СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов.
"Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.