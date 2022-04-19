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СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2022
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СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2022
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области
Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:29
2022-04-19T16:41
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины населенного пункта в Белгородской области. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 19 апреля украинские военные обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов."Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, россия, вооруженные силы украины
14:29 19.04.2022 (обновлено: 16:41 19.04.2022)
 
СК завел дело после обстрела ВСУ села в Белгородской области

СК завел дело о покушении на убийство после обстрела ВСУ села в Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ и поисково-спасательной службы МЧС РФ работают в селе Головчино в Белгородской области. 19 апреля 2022
Сотрудники Следственного комитета РФ и поисково-спасательной службы МЧС РФ работают в селе Головчино в Белгородской области. 19 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Сотрудники Следственного комитета РФ и поисково-спасательной службы МЧС РФ работают в селе Головчино в Белгородской области. 19 апреля 2022
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после обстрела украинской стороной населенного пункта в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по факту обстрела представителями Вооруженных сил Украины населенного пункта в Белгородской области. В их действиях содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом)", - сказали в ведомстве.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
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Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины
По данным следствия, 19 апреля украинские военные обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.
Есть пострадавшие, точное их количество уточняется. Кроме того, повреждены более 20 частных домовладений и несколько транспортных средств", - добавили в СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что на место происшествия направлена группа следователей и криминалистов.
"Председатель СК России поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности", - добавили в СК.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Белгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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