https://ria.ru/20220419/obstrel-1784244854.html

Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины

Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022

Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:50

2022-04-19T10:50

2022-04-19T10:50

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

украина

грайворонский район

белгородская область

вячеслав гладков

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РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов.Ранее Гладков написал, что со стороны Украины обстреляно село Головчино Грайворонского района, есть разрушения. По его данным, три человека пострадали."Приехал в Головчино. Вместе со мной здесь мои заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, сотрудники полиции и все аварийные службы. Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html

украина

грайворонский район

белгородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, украина, грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков