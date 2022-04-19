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Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/obstrel-1784244854.html
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:50
2022-04-19T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
грайворонский район
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов.Ранее Гладков написал, что со стороны Украины обстреляно село Головчино Грайворонского района, есть разрушения. По его данным, три человека пострадали."Приехал в Головчино. Вместе со мной здесь мои заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, сотрудники полиции и все аварийные службы. Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html
украина
грайворонский район
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происшествия, украина, грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков
10:50 19.04.2022
 
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины

Более 30 домов пострадали при обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины

© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
© Фото опубликовано в Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов.
Ранее Гладков написал, что со стороны Украины обстреляно село Головчино Грайворонского района, есть разрушения. По его данным, три человека пострадали.
"Приехал в Головчино. Вместе со мной здесь мои заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, сотрудники полиции и все аварийные службы. Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела села Головчино в Белгородской области
10:43
Три человека пострадали при обстреле белгородского села со стороны Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияУкраинаГрайворонский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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