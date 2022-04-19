https://ria.ru/20220419/obstrel-1784244854.html
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины - РИА Новости, 19.04.2022
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:50
2022-04-19T10:50
2022-04-19T10:50
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
украина
грайворонский район
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Головчино при обстреле пострадали более 30 домов.Ранее Гладков написал, что со стороны Украины обстреляно село Головчино Грайворонского района, есть разрушения. По его данным, три человека пострадали."Приехал в Головчино. Вместе со мной здесь мои заместители, начальник МЧС Сергей Потапов, сотрудники полиции и все аварийные службы. Пока обошли восемь улиц. На данную минуту более 30 пострадавших домов. В основном разбиты окна, крыши, ограждающие конструкции и автомобили. Подомовой обход продолжается", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784242637.html
украина
грайворонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, грайворонский район, белгородская область, вячеслав гладков
Более 30 домов пострадали при обстреле села Головчино со стороны Украины
Более 30 домов пострадали при обстреле белгородского села Головчино со стороны Украины