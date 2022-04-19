https://ria.ru/20220419/obstrel-1784208373.html

В ЛНР зафиксировали последствия обстрела Новоайдара

В ЛНР зафиксировали последствия обстрела Новоайдара - РИА Новости, 19.04.2022

В ЛНР зафиксировали последствия обстрела Новоайдара

Следователи Генеральной прокуратуры Луганской народной республики зафиксировали последствия обстрела поселка городского типа Новоайдар со стороны украинских... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T00:33

2022-04-19T00:33

2022-04-19T06:05

в мире

луганская народная республика

новоайдар

сцкк

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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Следователи Генеральной прокуратуры Луганской народной республики зафиксировали последствия обстрела поселка городского типа Новоайдар со стороны украинских силовиков ракетами реактивной системы залпового огня "Смерч", рассказала РИА Новости официальный представитель ведомства Инна Семенова.Ранее Генпрокуратура сообщила, что украинские силовики открыли огонь по поселку Новоайдар из РСЗО "Ураган", ранен ребенок 2012 года рождения. Позже в представительстве ЛНР в СЦКК уточнили ВСУ применили РСЗО "Смерч".Она уточнила, что по результатам проведения проверки возбудят уголовное дело из-за "применения запрещенных средств и методов ведения войны и геноцида".Местный житель Петр рассказал журналистам, что в доме его сына разбиты осколками стекла, посечена машина, а в его дворе частично разрушена хозяйственная постройка, перебита газовая труба. В поселке нет света."Конечно, неожиданно, вроде все тихо было, спокойно", — рассказал местный житель.Он уточнил, что в момент обстрела был в гостях, дома была 90-летняя мать, она не пострадала.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/raneniya-1784203111.html

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

луганская народная республика

новоайдар

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в мире, луганская народная республика, новоайдар, сцкк