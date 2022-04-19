https://ria.ru/20220419/obse-1784392133.html
Полянский заявил об использовании украинскими боевиками автомобилей ОБСЕ
Полянский заявил об использовании украинскими боевиками автомобилей ОБСЕ - РИА Новости, 19.04.2022
Полянский заявил об использовании украинскими боевиками автомобилей ОБСЕ
Украинские боевики использовали восемь автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, организация молчала об этом факте до последнего, заявил на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:15
2022-04-19T23:15
2022-04-19T23:50
в мире
обсе
украина
смм обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
ООН, 19 апр – РИА Новости. Украинские боевики использовали восемь автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, организация молчала об этом факте до последнего, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский."Говорю об использовании вооруженными формированиями Украины бронированных автомобилей миссии ОБСЕ. По информации СМИ, в конце февраля боевики "Азова" явились в офис СММ в Мариуполе с требованиями передать ключи от машин миссии. Получив отказ, они угрожали расстрелять ее сотрудников. В итоге боевики завладели восемью автомобилями с маркировкой ОБСЕ, в том числе бронированными", - сказал Полянский.По его словам, один из таких автомобилей был позднее обнаружен в пяти километрах от офиса СММ в районе Киевского рынка Мариуполя. На нем были следы использования в боевых действиях, указал дипломат."Ни один их этих автомобилей не был возвращен ОБСЕ. Аналогичные угрозы поступали и в адрес сотрудников в Северодонецке в конце февраля и в начале марта. Руководство ОБСЕ было осведомлено о проблеме, однако предпочло замалчивать данный факт до последнего", - подчеркнул Полянский.По его словам, подобные разоблачения подрывают веру в любые международные организации, в числе чиновников которых доминируют западные страны."Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУР и ПЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат", - заключил он.
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784380307.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, украина, смм обсе
23:15 19.04.2022 (обновлено: 23:50 19.04.2022)
Полянский заявил об использовании украинскими боевиками автомобилей ОБСЕ
Полянский заявил об использовании украинскими боевиками восьми автомобилей ОБСЕ
ООН, 19 апр – РИА Новости. Украинские боевики использовали восемь автомобилей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, организация молчала об этом факте до последнего, заявил на заседании Совета безопасности ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский.
"Говорю об использовании вооруженными формированиями Украины
бронированных автомобилей миссии ОБСЕ
. По информации СМИ, в конце февраля боевики "Азова" явились в офис СММ
в Мариуполе
с требованиями передать ключи от машин миссии. Получив отказ, они угрожали расстрелять ее сотрудников. В итоге боевики завладели восемью автомобилями с маркировкой ОБСЕ, в том числе бронированными", - сказал Полянский.
По его словам, один из таких автомобилей был позднее обнаружен в пяти километрах от офиса СММ в районе Киевского рынка Мариуполя. На нем были следы использования в боевых действиях, указал дипломат.
"Ни один их этих автомобилей не был возвращен ОБСЕ. Аналогичные угрозы поступали и в адрес сотрудников в Северодонецке
в конце февраля и в начале марта. Руководство ОБСЕ было осведомлено о проблеме, однако предпочло замалчивать данный факт до последнего", - подчеркнул Полянский.
По его словам, подобные разоблачения подрывают веру в любые международные организации, в числе чиновников которых доминируют западные страны.
"Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУР и ПЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат", - заключил он.