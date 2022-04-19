https://ria.ru/20220419/oborona-1784272753.html

ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022

ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:35

2022-04-19T12:35

2022-04-19T13:56

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.По его словам, последовательная реализация плана деятельности Минобороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой."Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", — сказал министр.В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта."Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", — сказал он.Минобороны также продолжит наращивать боевые возможности армии и флота. Так, Южный военный округ в этом году получит более трех тысяч единиц вооружений и техники, там введут в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры.На Северный флот поступит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в полтора раза. Это обеспечит надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220417/protivostoyanie-1783968583.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, россия