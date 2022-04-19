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ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022
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ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий - РИА Новости, 19.04.2022
ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий
Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:35
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безопасность
россия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.По его словам, последовательная реализация плана деятельности Минобороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой."Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", — сказал министр.В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта."Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", — сказал он.Минобороны также продолжит наращивать боевые возможности армии и флота. Так, Южный военный округ в этом году получит более трех тысяч единиц вооружений и техники, там введут в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры.На Северный флот поступит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в полтора раза. Это обеспечит надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул министр.
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безопасность, россия
12:35 19.04.2022 (обновлено: 13:56 19.04.2022)
 
ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Министр обороны Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр обороны России Сергей Шойгу
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские вооруженные силы внедрят новые способы ведения боевых действий, чтобы лучше адаптироваться к современным условиям, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.
По его словам, последовательная реализация плана деятельности Минобороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой.
"Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства", — сказал министр.
В частности, отметил Шойгу, развитие системы связи в войсках идет по пути использования передовых телекоммуникационных технологий, в том числе с элементами искусственного интеллекта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:39
Россия может выдержать нынешнее противостояние с Западом, заявил Песков
"Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал", — сказал он.
Минобороны также продолжит наращивать боевые возможности армии и флота. Так, Южный военный округ в этом году получит более трех тысяч единиц вооружений и техники, там введут в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры.
На Северный флот поступит более 500 единиц современного вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в полтора раза. Это обеспечит надежную защиту и суверенитет России на северных рубежах, подчеркнул министр.
Удар "Аллигатора": работа российских вертолетов на Украине
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

Военный летчик в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России отправляется на боевое задание с полевого аэродрома ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

Ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

Вертолет Ми-8МТВ (слева) и ударный вертолет Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

Работа экипажей вертолётов по прикрытию и сопровождению колонн на Харьковском направление спецоперации
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

К военной спецоперации на Украине Россия привлекла практически все виды войск.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

Отечественные ВКС с первых дней операции завоевали безоговорочное превосходство в воздухе.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

По сухопутным подразделениям работают современные ударные вертолеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

Вертолеты с воздуха поддерживают наземную группировку войск: сопровождают колонны, доставляют десант и грузы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

Кроме того, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" начали совершать боевые вылеты.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

Достоинство "Аллигатора" в том, что он может незаметно подойти к позициям противника.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

Надежность и маневренность машины не раз спасали жизнь экипажу и помогали уйти от ответных выстрелов.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

© РИА Новости
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10 из 10

Вертолет Ми-8МТВ на полевом аэродроме.

© РИА Новости
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