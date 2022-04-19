https://ria.ru/20220419/obmen-1784273368.html

В Кремле изучат идею Слуцкого менять пленных украинцев на националистов

В Кремле изучат идею Слуцкого менять пленных украинцев на националистов - РИА Новости, 19.04.2022

В Кремле изучат идею Слуцкого менять пленных украинцев на националистов

В Кремле пока не комментируют инициативу ЛПДР об исключении из моратория на смертную казнь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему не... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:36

2022-04-19T12:36

2022-04-19T15:15

обострение ситуации в днр и лнр

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госдума рф

дмитрий песков

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Кремле пока не комментируют инициативу ЛПДР об исключении из моратория на смертную казнь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ему не известно, оформлено ли это предложение в Госдуме.Ранее ЛДПР предложила ввести исключение из моратория на смертную казнь для украинских боевиков, которые пытали мирных жителей и военных РФ. Исполняющий обязанности главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий предложил обменивать пленных украинских солдат на конкретных украинских националистов и в случае, если предложение партии по отмене моратория на смертную казнь в отношении конкретной категории лиц будет принято, применять к ним эту меру. Также он отметил, что в ближайшее время ЛДПР проведет по этому поводу консультации со специалистами относительно того, какие изменения будет нужно внести в законодательство."Это новое предложение. И я не знаю, были ли в Думе какие-то движения на этот счет, я имею ввиду в плане оформления этой инициативы. Пока я не готов сказать о какой-то реакции", - сказал он журналистам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/kazn-1783880925.html

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Кирилл Волков

украина, общество, россия, лдпр, госдума рф, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр