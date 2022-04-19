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МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции - РИА Новости, 19.04.2022
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МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции
МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции - РИА Новости, 19.04.2022
МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции
Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:27
2022-04-19T15:30
в мире
ирак
турция
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БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном заявлении министерства.Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны.Вооруженный конфликт Турции с запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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в мире, ирак, турция
15:27 19.04.2022 (обновлено: 15:30 19.04.2022)
 
МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции

МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции на севере страны

© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в TwitterТурецкая военная операция на севере Ирака
Турецкая военная операция на севере Ирака - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : страница T.C. Millî Savunma Bakanlığı в Twitter
Турецкая военная операция на севере Ирака. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном заявлении министерства.
Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны.
"Министерство иностранных дел вызвало посла Турецкой Республики в Ираке... на фоне продолжающихся нарушений турецкой армии, среди них - недавняя широкомасштабная военная операция... на севере Ирака. Министерство вручило турецкому послу резкую ноту протеста", - сообщил МИД Ирака.
Вооруженный конфликт Турции с запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
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