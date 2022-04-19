https://ria.ru/20220419/nota-1784316305.html

МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции

МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции - РИА Новости, 19.04.2022

МИД Ирака вручил послу Турции ноту протеста из-за военной операции

Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:27

2022-04-19T15:27

2022-04-19T15:30

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турция

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БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Турции и вручило ему ноту протеста из-за турецкой операции в северной части Ирака, говорится в распространенном заявлении министерства.Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих. Канцелярия президента Ирака заявила, что турецкая операция представляет угрозу для национальной безопасности страны.Вооруженный конфликт Турции с запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784034408.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, ирак, турция