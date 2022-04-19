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Париж пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти - РИА Новости, 19.04.2022
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Париж пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти
Париж пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти - РИА Новости, 19.04.2022
Париж пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти
Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:45
2022-04-19T09:45
цены на нефть
эммануэль макрон
россия
франция
донбасс
владимир путин
евросоюз
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр."В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнёров, чтобы прекратить поставки российской нефти. Потому что прекращаете поставок нефти ударит по финансированию войны на Украине", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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цены на нефть, эммануэль макрон, россия, франция, донбасс, владимир путин, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:45 19.04.2022
 
Париж пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти

Ле Мэр: Франция пытается убедить ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России

© РИА Новости / Алексей АгарышевБрюно Ле Мэр
Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Брюно Ле Мэр
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция пытается убедить партнеров по ЕС ввести эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.
"В свете того, что происходит сейчас в Донбассе, необходимо как никогда прекратить поставки нефти из России. Это то, что мы готовим. Президент Франции четко заявил о том, что мы пытаемся убедить в этом европейских партнёров, чтобы прекратить поставки российской нефти. Потому что прекращаете поставок нефти ударит по финансированию войны на Украине", - сказал Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон выступил за ограничения на поставки в ЕС нефти и угля из России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Цены на нефтьЭммануэль МакронРоссияФранцияДонбассВладимир ПутинЕвросоюзПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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