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Российский разработчик обновил навигационную систему для автономных судов

Российский разработчик обновил навигационную систему для автономных судов - РИА Новости, 19.04.2022

Российский разработчик обновил навигационную систему для автономных судов

Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выпустила обновлённую версию автономной навигационной системы с новыми функциями уклонения от... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:06

2022-04-19T09:06

2022-04-19T09:06

технологии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) выпустила обновлённую версию автономной навигационной системы с новыми функциями уклонения от столкновений и плавной остановки судна, сообщили РИА Новости в компании.Помимо обновления интерфейса, в навигационной "системе 2.0" появились новые функции. Так, уклонение поможет избежать столкновения с судами. Добавлена функция отображения радарного видео — информация от приборов накладывается отдельным слоем.Также в новой версии системы предусмотрена функция отображения заданного маршрута, в том числе при ручных режимах управления, и появилась функция плавной остановки судна.Уточняется, что часть улучшений коснулась ранее реализованных функций. "Выбор управления теперь осуществляется по двум независимым каналам: направление и скорость. И для любого участка маршрута можно задавать один из нескольких параметров: скорость, время прибытия, обороты двигателя. Обновление позволит вести судно в наиболее экономичном режиме расхода топлива", - заключили в компании.Sitronics KT - ведущий разработчик морских интеллектуальных решений, в том числе судовых и корабельных систем управления, цифровой навигации, геоинформационных систем и оборудования, ситуационных центров, симуляторов и тренажеров различного назначения, мультимедийных и интерактивных инсталляций. В середине мая компания впервые в мире провела испытания и продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях.

https://ria.ru/20220409/flot-1782666192.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии