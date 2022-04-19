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НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 19.04.2022
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НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине, заявил Шольц
НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине, заявил Шольц - РИА Новости, 19.04.2022
НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине, заявил Шольц
Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:24
2022-04-19T21:48
в мире
нато
германия
джо байден
сша
евросоюз
украина
олаф шольц
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Это (невмешательство НАТО военными силами) остается так. Мы все едины в этом - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.Он подчеркнул, что страны Запада едины в том, что будут "и далее поддерживать Украину финансово и военными средствами".Шольц также выразил общее мнение западных союзников, которые убеждены, что Россия не должна одержать победу, а должна остаться за "международным правом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/nato-1784345328.html
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в мире, нато, германия, джо байден, сша, евросоюз, украина, олаф шольц
19:24 19.04.2022 (обновлено: 21:48 19.04.2022)
 
НАТО не должна участвовать в боевых действиях на Украине, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Это (невмешательство НАТО военными силами) остается так. Мы все едины в этом - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Он подчеркнул, что страны Запада едины в том, что будут "и далее поддерживать Украину финансово и военными средствами".
Шольц также выразил общее мнение западных союзников, которые убеждены, что Россия не должна одержать победу, а должна остаться за "международным правом".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреНАТОГерманияДжо БайденСШАЕвросоюзУкраинаОлаф Шольц
 
 
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