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Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ - РИА Новости, 19.04.2022
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Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ
Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ
Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:18
2022-04-19T19:03
в мире
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями", — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.Замглавы Совбеза подчеркнул, что для этого необходима надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения. Медведев добавил, что для решения этой задачи необходимы соответствующие специалисты.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе ожидают, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, дмитрий медведев, нато
17:18 19.04.2022 (обновлено: 19:03 19.04.2022)
 
Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ

Медведев считает, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями", — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
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Замглавы Совбеза подчеркнул, что для этого необходима надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения. Медведев добавил, что для решения этой задачи необходимы соответствующие специалисты.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе ожидают, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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