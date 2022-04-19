https://ria.ru/20220419/nato-1784345328.html

Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ

Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ - РИА Новости, 19.04.2022

Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ

Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:18

2022-04-19T17:18

2022-04-19T19:03

в мире

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями", — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.Замглавы Совбеза подчеркнул, что для этого необходима надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения. Медведев добавил, что для решения этой задачи необходимы соответствующие специалисты.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе ожидают, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/nato-1784212425.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, нато