17:18 19.04.2022 (обновлено: 19:03 19.04.2022)
Медведев напомнил об угрозах расширения НАТО у российских границ
Медведев считает, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Россия должна быть готова к исходящей от НАТО опасности, заявил Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Речь идет, прежде всего, о попытках расширить присутствие НАТО вблизи наших границ. И это уже не фигура речи и не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться, и поэтому наращивать систему, которая позволяет обеспечивать нашу страны самыми современными вооружениями", — сказал он на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.
Замглавы Совбеза подчеркнул, что для этого необходима надежная высокотехнологичная мощная техника и военного, и двойного назначения. Медведев добавил, что для решения этой задачи необходимы соответствующие специалисты.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. В Брюсселе ожидают, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в блок в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.