https://ria.ru/20220419/nato-1784212425.html

Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией

Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией - РИА Новости, 19.04.2022

Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией

США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:37

2022-04-19T03:37

2022-04-19T03:38

дмитрий медведев

финляндия

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нато

в мире

швеция

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патрик бьюкенен

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен.По его мнению, Вашингтон должен оставить себе возможность "свободы действий" в случае гипотетического международного конфликта.Американский политик напомнил высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.Бьюкенен заключил, что не видит пользы для США в "принуждении к войне с Россией", обладающей самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за "ссоры в Балтийском море или Финском заливе".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Североатлантический альянс ожидает, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.МИД России ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".

https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html

https://ria.ru/20220408/pentagon-1782626969.html

финляндия

сша

швеция

россия

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дмитрий медведев, финляндия, сша, нато, в мире, швеция, россия, патрик бьюкенен