03:37 19.04.2022 (обновлено: 03:38 19.04.2022)
Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией
Экс-кандидат в президенты Бьюкенен: США лучше не брать Швецию и Финляндию в НАТО из-за РФ
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен.
По его мнению, Вашингтон должен оставить себе возможность "свободы действий" в случае гипотетического международного конфликта.
"Сегодня мы не только возглавляем альянс, в который входят 30 стран, но и пытаемся включить в него еще двух членов. У одного из них 830-мильная граница с Россией. Но сколько еще мы будем пытать нашу удачу?" — задался вопросом Бьюкенен.
Американский политик напомнил высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.
"Финляндия была нейтральной во время холодной войны. Швеция была нейтральной со времен наполеоновских войн начала 19 века. Мы как-то пострадали от их нейтралитета?" — подчеркнул автор статьи.
Бьюкенен заключил, что не видит пользы для США в "принуждении к войне с Россией", обладающей самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за "ссоры в Балтийском море или Финском заливе".
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Североатлантический альянс ожидает, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
МИД России ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".