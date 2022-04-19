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Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
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Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией
Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией
США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:37
2022-04-19T03:38
дмитрий медведев
финляндия
сша
нато
в мире
швеция
россия
патрик бьюкенен
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен.По его мнению, Вашингтон должен оставить себе возможность "свободы действий" в случае гипотетического международного конфликта.Американский политик напомнил высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.Бьюкенен заключил, что не видит пользы для США в "принуждении к войне с Россией", обладающей самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за "ссоры в Балтийском море или Финском заливе".Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Североатлантический альянс ожидает, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.МИД России ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".
https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html
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дмитрий медведев, финляндия, сша, нато, в мире, швеция, россия, патрик бьюкенен
03:37 19.04.2022 (обновлено: 03:38 19.04.2022)
 
Американский политик призвал НАТО "не пытать удачу" с Россией

Экс-кандидат в президенты Бьюкенен: США лучше не брать Швецию и Финляндию в НАТО из-за РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. США следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО, чтобы "не пытать удачу" с Россией, написал в колонке для журнала American Conservative американский писатель и политик, экс-кандидат в президенты Патрик Бьюкенен.
По его мнению, Вашингтон должен оставить себе возможность "свободы действий" в случае гипотетического международного конфликта.

"Сегодня мы не только возглавляем альянс, в который входят 30 стран, но и пытаемся включить в него еще двух членов. У одного из них 830-мильная граница с Россией. Но сколько еще мы будем пытать нашу удачу?" — задался вопросом Бьюкенен.

Американский политик напомнил высказывание зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.

"Финляндия была нейтральной во время холодной войны. Швеция была нейтральной со времен наполеоновских войн начала 19 века. Мы как-то пострадали от их нейтралитета?" — подчеркнул автор статьи.

Бьюкенен заключил, что не видит пользы для США в "принуждении к войне с Россией", обладающей самым большим в мире запасом ядерного оружия, из-за "ссоры в Балтийском море или Финском заливе".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 10:36
Медведев рассказал о мерах в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО после российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть страны в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. Североатлантический альянс ожидает, что эти государства примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Вашингтон приветствовал бы присоединение этих стран к альянсу.
МИД России ранее отмечал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО грозит негативными последствиями для стабильности на севере Европы, а сами страны "должны понимать и последствия такого шага для двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 23:37
Пентагон заявил, что не планирует размещать силы в Финляндии и Швеции
 
Дмитрий МедведевФинляндияСШАНАТОВ миреШвецияРоссияПатрик Бьюкенен
 
 
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