https://ria.ru/20220419/nalogi-1784287523.html
Сборы НДФЛ с богатых россиян выросли почти втрое
Сборы НДФЛ с богатых россиян выросли почти втрое - РИА Новости, 19.04.2022
Сборы НДФЛ с богатых россиян выросли почти втрое
Поступления в консолидированный бюджет РФ от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15% за первый квартал текущего года выросли почти в три РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
2022-04-19T13:25
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Поступления в консолидированный бюджет РФ от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15% за первый квартал текущего года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. При этом если поступления налога по ставке 13% идут в региональные бюджеты, то доходы от ее повышения направляются в специальный федеральный фонд, за счет которого финансируется лечение детей с редкими заболеваниями.Общий объем поступлений от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, по данным налоговой службы, за первый квартал 2022 года достиг 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года. А в марте текущего года поступило 0,5 триллиона рублей подоходного налога - на 21,3% больше аналогичного месяца 2021 года.Заметный рост поступлений по НДФЛ налоговая служба наблюдает и у субъектов малого и среднего предпринимательства – они увеличились на 12%. При этом малый бизнес формируют более 24% всех поступлений НДФЛ.По данным ФНС, поступления подоходного налога растут во всех регионах РФ. В лидерах роста Центральный федеральный округ – на него приходится 34% поступлений, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа - 24% и 22% поступлений этого налога соответственно.
https://ria.ru/20220414/nalog-1783486120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Сборы НДФЛ с богатых россиян выросли почти втрое
ФНС: сборы НДФЛ с богатых россиян за первый квартал выросли почти втрое
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Поступления в консолидированный бюджет РФ от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15% за первый квартал текущего года выросли почти в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает
Федеральная налоговая служба (ФНС).
"За счет применения налоговой ставки 15% на доходы россиян свыше 5 миллионов рублей в консолидированный бюджет РФ поступило на 122 миллиарда рублей, или в 2,9 раза, больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении ФНС о перечислениях подоходного налога за первый квартал текущего года.
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. При этом если поступления налога по ставке 13% идут в региональные бюджеты, то доходы от ее повышения направляются в специальный федеральный фонд, за счет которого финансируется лечение детей с редкими заболеваниями.
Общий объем поступлений от НДФЛ в консолидированный бюджет РФ, по данным налоговой службы, за первый квартал 2022 года достиг 1,2 триллиона рублей, что на 25,4% выше аналогичного периода прошлого года. А в марте текущего года поступило 0,5 триллиона рублей подоходного налога - на 21,3% больше аналогичного месяца 2021 года.
Заметный рост поступлений по НДФЛ налоговая служба наблюдает и у субъектов малого и среднего предпринимательства – они увеличились на 12%. При этом малый бизнес формируют более 24% всех поступлений НДФЛ.
По данным ФНС, поступления подоходного налога растут во всех регионах РФ. В лидерах роста Центральный федеральный округ – на него приходится 34% поступлений, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа - 24% и 22% поступлений этого налога соответственно.