https://ria.ru/20220419/nagrady-1784384563.html
В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы
В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы - РИА Новости, 19.04.2022
В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы
Госсовет Крыма в среду проголосует по лишению государственных наград восьми человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:47
2022-04-19T21:47
2022-04-19T21:47
политика
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Госсовет Крыма в среду проголосует по лишению государственных наград восьми человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, банкир Борис Филькенштейн, сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.В тексте проекта постановления говорится:"Государственный Совет республики Крым постановляет лишить наград Автономной Республики Крым: лишить наград Автономной Республики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым:1) Балана Николая Ивановича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"2) Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) – почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым"3) Воронченко Игоря Александровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"4) Кравчука Леонида Макаровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"5) Куницына Сергея Владимировича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"6) Кучму Леонида Даниловича – звания "Почетный Крымчанин"7) Усика Александра Александровича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"8) Финкельштейна Бориса Григорьевича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", почетного звания "Заслуженный экономист Автономной Республики Крым"Постановление включено в повестку дня, докладчиком по вопросу значится глава парламента Владимир Константинов.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, украина
В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы
В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград восьми человек, среди которых Кравчук и Кучма
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Госсовет Крыма в среду проголосует по лишению государственных наград восьми человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, банкир Борис Филькенштейн, сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.
Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России
. Глава Крыма Сергей Аксенов
поддержал инициативу депутатов.
В тексте проекта постановления говорится:
"Государственный Совет республики Крым постановляет лишить наград Автономной Республики Крым: лишить наград Автономной Республики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым:
1) Балана Николая Ивановича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"
2) Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) – почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым"
3) Воронченко Игоря Александровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"
4) Кравчука Леонида Макаровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"
5) Куницына Сергея Владимировича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"
6) Кучму Леонида Даниловича – звания "Почетный Крымчанин"
7) Усика Александра Александровича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"
8) Финкельштейна Бориса Григорьевича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", почетного звания "Заслуженный экономист Автономной Республики Крым"
Постановление включено в повестку дня, докладчиком по вопросу значится глава парламента Владимир Константинов.