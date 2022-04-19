https://ria.ru/20220419/nagrady-1784384563.html

В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы

В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы - РИА Новости, 19.04.2022

В Крыму рассмотрят вопрос лишения госнаград Кравчука и Кучмы

Госсовет Крыма в среду проголосует по лишению государственных наград восьми человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T21:47

2022-04-19T21:47

2022-04-19T21:47

политика

сергей аксенов (политик)

россия

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Госсовет Крыма в среду проголосует по лишению государственных наград восьми человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, банкир Борис Филькенштейн, сообщается в проекте постановления, опубликованном на сайте парламента.Ранее Госсовет Крыма принял закон о лишении крымских госнаград за дискредитацию России. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.В тексте проекта постановления говорится:"Государственный Совет республики Крым постановляет лишить наград Автономной Республики Крым: лишить наград Автономной Республики Крым, знака отличия Автономной Республики Крым:1) Балана Николая Ивановича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"2) Бордюг Инну Леонидовну (Злату Огневич) – почетного звания "Заслуженный артист Автономной Республики Крым"3) Воронченко Игоря Александровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"4) Кравчука Леонида Макаровича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"5) Куницына Сергея Владимировича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"6) Кучму Леонида Даниловича – звания "Почетный Крымчанин"7) Усика Александра Александровича – почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Автономной Республики Крым", знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу"8) Финкельштейна Бориса Григорьевича – знака отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу", почетного звания "Заслуженный экономист Автономной Республики Крым"Постановление включено в повестку дня, докладчиком по вопросу значится глава парламента Владимир Константинов.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784134357.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

политика, сергей аксенов (политик), россия, республика крым, украина