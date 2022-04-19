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Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве
Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве - РИА Новости, 19.04.2022
Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве
Полиция разыскивает мужчину, плеснувшего неизвестную жидкость в женщину на востоке города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:44
2022-04-19T23:44
2022-04-19T23:44
происшествия
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, плеснувшего неизвестную жидкость в женщину на востоке города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве."Сегодня около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Погонном проезде неизвестный плеснул в женщину неустановленной жидкостью. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.
https://ria.ru/20220322/kislota-1779425922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве
Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью на Погонном проезде
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, плеснувшего неизвестную жидкость в женщину на востоке города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
"Сегодня около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Погонном проезде неизвестный плеснул в женщину неустановленной жидкостью. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.