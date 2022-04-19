https://ria.ru/20220419/moskva-1784393968.html

Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве

Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве - РИА Новости, 19.04.2022

Полиция ищет мужчину, облившего женщину неизвестной жидкостью в Москве

Полиция разыскивает мужчину, плеснувшего неизвестную жидкость в женщину на востоке города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:44

2022-04-19T23:44

2022-04-19T23:44

происшествия

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает мужчину, плеснувшего неизвестную жидкость в женщину на востоке города, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве."Сегодня около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что на Погонном проезде неизвестный плеснул в женщину неустановленной жидкостью. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в ведомстве.Отмечается, что сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленника.

https://ria.ru/20220322/kislota-1779425922.html

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва