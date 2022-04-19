https://ria.ru/20220419/moskva-1784340944.html

Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе

Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе - РИА Новости, 19.04.2022

Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе

Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:58

2022-04-19T16:58

2022-04-19T16:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c702214a3f3fe16a5dea6a6245144fa.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят столицу к Пасхе. Установим цветочные композиции и пасхальные яйца, световые деревья и тоннели. Объемно-декоративные конструкции появятся на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и, конечно же, около Храма Христа Спасителя и на других прихрамовых территориях", - говорится в сообщении.Отмечается, что на городских билбордах, в том числе цифровых, и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместим тематические плакаты, а 24 апреля после 20.00 горожане смогут увидеть поздравительные ролики на домах-книжках на Новом Арбате.

https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, пасха