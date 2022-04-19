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Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе - РИА Новости, 19.04.2022
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Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе
Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе - РИА Новости, 19.04.2022
Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе
Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:58
2022-04-19T16:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
пасха
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят столицу к Пасхе. Установим цветочные композиции и пасхальные яйца, световые деревья и тоннели. Объемно-декоративные конструкции появятся на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и, конечно же, около Храма Христа Спасителя и на других прихрамовых территориях", - говорится в сообщении.Отмечается, что на городских билбордах, в том числе цифровых, и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместим тематические плакаты, а 24 апреля после 20.00 горожане смогут увидеть поздравительные ролики на домах-книжках на Новом Арбате.
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москва, пасха
16:58 19.04.2022
 

Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят Москву к Пасхе, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Шестьсот праздничных декоративных конструкций украсят столицу к Пасхе. Установим цветочные композиции и пасхальные яйца, световые деревья и тоннели. Объемно-декоративные конструкции появятся на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и, конечно же, около Храма Христа Спасителя и на других прихрамовых территориях", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на городских билбордах, в том числе цифровых, и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместим тематические плакаты, а 24 апреля после 20.00 горожане смогут увидеть поздравительные ролики на домах-книжках на Новом Арбате.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПасха
 
 
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