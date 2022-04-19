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В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России - РИА Новости, 19.04.2022
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В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России
В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России - РИА Новости, 19.04.2022
В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России
Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T06:10
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россия
украина
днепр (город)
станислав кузнецов
общество
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр, рассказал Кузнецов. По мнению экспертов, на фоне развития спецоперации покровители этого бизнеса приняли решение свернуть его в том городе и перенести на территорию других населенных пунктов на Украине.
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россия
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россия, украина, днепр (город), станислав кузнецов, общество
06:10 19.04.2022 (обновлено: 06:16 19.04.2022)
 
В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России

ЦБ РФ: активность телефонных мошенников в России с конца февраля упала в пять раз

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр РИА Новости. Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Значительное снижение активности злоумышленников также наблюдается в сегменте телефонного мошенничества. Так, с начала года и по 23 февраля Банк России инициировал блокировку более чем 80 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, в период с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров", — говорится в сообщении.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.
Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр, рассказал Кузнецов. По мнению экспертов, на фоне развития спецоперации покровители этого бизнеса приняли решение свернуть его в том городе и перенести на территорию других населенных пунктов на Украине.
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