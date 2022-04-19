https://ria.ru/20220419/moshenniki-1784215196.html

В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России

В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России - РИА Новости, 19.04.2022

В ЦБ заявили о резком падении активности телефонных мошенников в России

Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T06:10

2022-04-19T06:10

2022-04-19T06:16

россия

украина

днепр (город)

станислав кузнецов

общество

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России фиксирует почти пятикратное снижение активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора.Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил в интервью РИА Новости, что мошенники с началом спецоперации России на Украине на какое-то время перестали звонить россиянам, однако с 20 марта вновь активизировались, хотя и в меньших масштабах — количество таких звонков в день упало в 5,5 раза.Специалисты уже давно отмечают, что большинство мошеннических звонков осуществляется с территории Украины, действительно, несколько лет "столицей" этого бизнеса выступал город Днепр, рассказал Кузнецов. По мнению экспертов, на фоне развития спецоперации покровители этого бизнеса приняли решение свернуть его в том городе и перенести на территорию других населенных пунктов на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/moshennik-1784121376.html

россия

украина

днепр (город)

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россия, украина, днепр (город), станислав кузнецов, общество