Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт
Додон: жители Молдавии опасаются, что действия Санду втянут страну в вооруженный конфликт
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Додон осудил действия властей, которые привели к обострению энергетической и экономической ситуации, а также антироссийские действия вроде запрета георгиевской ленты.
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"Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Поезжайте в районы, села, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, стране сейчас не нужна власть, которая не защищает национальные интересы Молдавии.
Оппозиция Молдавии в лице блока "Коммунисты и социалисты" анонсировала консультации с обществом, чтобы обсудить проведение масштабных протестов против действующей власти.
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