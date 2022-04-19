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Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт - РИА Новости, 19.04.2022
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Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт
Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт - РИА Новости, 19.04.2022
Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт
Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:53
2022-04-19T13:53
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.Ранее Додон осудил действия властей, которые привели к обострению энергетической и экономической ситуации, а также антироссийские действия вроде запрета георгиевской ленты."Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Поезжайте в районы, села, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, стране сейчас не нужна власть, которая не защищает национальные интересы Молдавии.Оппозиция Молдавии в лице блока "Коммунисты и социалисты" анонсировала консультации с обществом, чтобы обсудить проведение масштабных протестов против действующей власти.
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
https://ria.ru/20220418/moldaviya-1784083394.html
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в мире, молдавия, майя санду, игорь додон
13:53 19.04.2022
 
Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт

Додон: жители Молдавии опасаются, что действия Санду втянут страну в вооруженный конфликт

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.
Ранее Додон осудил действия властей, которые привели к обострению энергетической и экономической ситуации, а также антироссийские действия вроде запрета георгиевской ленты.
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру
"Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Поезжайте в районы, села, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, стране сейчас не нужна власть, которая не защищает национальные интересы Молдавии.
Оппозиция Молдавии в лице блока "Коммунисты и социалисты" анонсировала консультации с обществом, чтобы обсудить проведение масштабных протестов против действующей власти.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:15
Молдавские коммунисты заявили о готовности к массовым протестам
 
В миреМолдавияМайя СандуИгорь Додон
 
 
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