https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784294746.html

Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт

Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт - РИА Новости, 19.04.2022

Додон обвинил Санду в желании втянуть Молдавию в вооруженный конфликт

Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:53

2022-04-19T13:53

2022-04-19T13:53

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Жители Молдавии опасаются, что действия властей втянут их в военный конфликт и хотят провести досрочные выборы, заявил экс-президент республики и почетный председатель Соцпартии Игорь Додон.Ранее Додон осудил действия властей, которые привели к обострению энергетической и экономической ситуации, а также антироссийские действия вроде запрета георгиевской ленты."Молдаване боятся, что враждебными высказываниями, с которыми вы, госпожа Майя Санду, выступаете в последнее время, вы втянете Молдову в конфликт и войну. Поезжайте в районы, села, и вы увидите, что граждане хотят досрочных выборов, и президентских, и парламентских, потому что больше не могут терпеть хаос и вашу безответственность", - написал Додон в Telegram-канале. По его словам, стране сейчас не нужна власть, которая не защищает национальные интересы Молдавии.Оппозиция Молдавии в лице блока "Коммунисты и социалисты" анонсировала консультации с обществом, чтобы обсудить проведение масштабных протестов против действующей власти.

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

https://ria.ru/20220418/moldaviya-1784083394.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон