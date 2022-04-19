Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение" - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220419/minkultury-1784387285.html
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение" - РИА Новости, 19.04.2022
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"
Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:22
2022-04-19T23:39
культура
италия
россия
пол верховен
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740082004_0:0:971:547_1920x0_80_0_0_9e91ce3a7cb83e791da5e39b4269324e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства."В ведомство обратились кинопроизводители фильма "Искушение" режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ", - говорится в сообщении.В ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения картины. По итогам проверки указанный сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен "строгий выговор".Отмечается, что проверка была проведена по инициативе самого министерства."Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано", - добавили в пресс-службе.В сентябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Искушению". По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
https://ria.ru/20211009/ilarion-1753831873.html
https://ria.ru/20210918/kino-1750697442.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740082004_74:0:931:643_1920x0_80_0_0_2f8f21e90e84697fdb358655aedf3cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
италия, россия, пол верховен, новости культуры
22:22 19.04.2022 (обновлено: 23:39 19.04.2022)
 
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"

Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение" Верховена

© Belga Films Fund (2021)Кадр из фильма "Искушение"
Кадр из фильма Искушение
© Belga Films Fund (2021)
Кадр из фильма "Искушение"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ведомство обратились кинопроизводители фильма "Искушение" режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ", - говорится в сообщении.
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
9 октября 2021, 19:59Религия
В РПЦ назвали фильм "Искушение" надругательством над христианством
В ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения картины. По итогам проверки указанный сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен "строгий выговор".
Отмечается, что проверка была проведена по инициативе самого министерства.
Кадр из фильма Искушение
18 сентября 2021, 17:14Культура
Минкультуры объяснило отказ в прокате фильма "Искушение"
"Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано", - добавили в пресс-службе.
В сентябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Искушению". По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.
 
КультураИталияРоссияПол ВерховенНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала