22:22 19.04.2022 (обновлено: 23:39 19.04.2022)
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"
Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение" Верховена
© Belga Films Fund (2021)Кадр из фильма "Искушение"
© Belga Films Fund (2021)
Кадр из фильма "Искушение"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ведомство обратились кинопроизводители фильма "Искушение" режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ", - говорится в сообщении.
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В ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения картины. По итогам проверки указанный сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен "строгий выговор".
Отмечается, что проверка была проведена по инициативе самого министерства.
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"Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано", - добавили в пресс-службе.
В сентябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Искушению". По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.