https://ria.ru/20220419/minkultury-1784387285.html

Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"

Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение" - РИА Новости, 19.04.2022

Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма "Искушение"

Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:22

2022-04-19T22:22

2022-04-19T23:39

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства."В ведомство обратились кинопроизводители фильма "Искушение" режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ", - говорится в сообщении.В ведомстве выявили нарушение в действиях сотрудника, оформлявшего необходимые документы, которые привели к незаконной выдаче прокатного удостоверения картины. По итогам проверки указанный сотрудник был уволен, а директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ был объявлен "строгий выговор".Отмечается, что проверка была проведена по инициативе самого министерства."Соответствующий приказ уже подписан министром культуры РФ. Прокатное удостоверение, выданное ранее, отозвано", - добавили в пресс-службе.В сентябре Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Искушению". По данным из сообщества кинопрокатной компании Capella Film в соцсети "ВКонтакте", в фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, и вскоре об их запретной страсти узнают за пределами монастыря.

https://ria.ru/20211009/ilarion-1753831873.html

https://ria.ru/20210918/kino-1750697442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

италия, россия, пол верховен, новости культуры