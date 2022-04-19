https://ria.ru/20220419/minirovanie-1784211046.html
В Хабаровске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о "минировании"
В Хабаровске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о "минировании" - РИА Новости, 19.04.2022
В Хабаровске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о "минировании"
Несколько школ в Хабаровске получили сообщения о "минировании" зданий, они эвакуированы, на месте работают спецслужбы, сообщает мэрия. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T02:31
2022-04-19T02:31
2022-04-19T02:31
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россия
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ХАБАРОВСК, 19 апр - РИА Новости. Несколько школ в Хабаровске получили сообщения о "минировании" зданий, они эвакуированы, на месте работают спецслужбы, сообщает мэрия.Как уточнили в городском управлении образования, делается все возможное, чтобы школьники успели продолжить занятия в первую смену.Только в апреле массовые эвакуации в хабаровских школах проходили шесть раз, а с начала года это уже 11-й подобный случай. После проверок спецслужбами угрозы не подтверждались. Электронные письма с сообщением об опасности также поступали в мэрию, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220416/minirovanie-1783894222.html
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происшествия, хабаровск, россия
В Хабаровске эвакуировали несколько школ из-за сообщений о "минировании"
В Хабаровске эвакуировали семь школ из-за сообщений о "минировании"