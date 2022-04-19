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В МИД ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
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В МИД ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма
В МИД ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
В МИД ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма
В Москве считают пропагандистским ходом заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма, заявила официальный... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:56
2022-04-19T10:12
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
россия
мария захарова
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве считают пропагандистским ходом заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов".По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны - Северная Корея, Иран и Судан.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире, россия, мария захарова
08:56 19.04.2022 (обновлено: 10:12 19.04.2022)
 
В МИД ответили на угрозу США включить Россию в список спонсоров терроризма

МИД назвал угрозу США включить Россию в список стран-спонсоров терроризма пропагандой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В Москве считают пропагандистским ходом заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это нужно для того, чтобы убедить тех, кто ещё не сломался. Это нужно сегодня, сейчас, это ежесекундная идея, которая появилась, которая не подкреплена ни правом, ни фактами, о фактах никто вообще не говорит, это нужно сегодня для информационно-пропагандисткой деятельности Вашингтона. А что это означать будет, они рассуждать не будут", - сказала Захарова в эфире программы "Соловьев Live".
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Русофобия становится основой политики некоторых государств, заявили в МИД
Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов".
По данным неназванного источника телеканала CNN в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны - Северная Корея, Иран и Судан.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ миреРоссияМария Захарова
 
 
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