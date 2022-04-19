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Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь - РИА Новости, 19.04.2022
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Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь - РИА Новости, 19.04.2022
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:13
2022-04-19T13:13
пасха
общество
городское хозяйство москвы
сергей собянин
москва
московское центральное кольцо (мцк)
московский метрополитен
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты следующие решения: в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года работа Московского метрополитена и МЦК будет продлена до 02.00 часов ночи. До 03.30 часов ночи продлевается работа наиболее востребованных 136 маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая, 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.Отмечается, что по традиции 24 апреля, 1 и 3 мая - Пасха, Красная горка и Радоница - будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области. При этом 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья."Городские власти завершили подготовку всех 136 кладбищ Москвы к массовому посещению, которое традиционно проходит в дни весенних религиозных праздников. В 2022 году это – 24 апреля Пасха, 1 мая Красная горка и 3 мая Радоница. Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений – свыше 2,8 миллионов пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубических метров песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката", - говорится в сообщении.Уточняется, что в дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещений с 08.00 до 19.00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых – Востряковское (Центральное, Северное), Долгопрудненское (Центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (Западное, Центральное, Северное), Щербинское и Бутовское.
https://ria.ru/20220418/paskha-1784063287.html
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пасха, общество, городское хозяйство москвы, сергей собянин, москва, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен, россия
13:13 19.04.2022
 
Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь

Мэр Москвы Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип Московского метрополитена
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты следующие решения: в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года работа Московского метрополитена и МЦК будет продлена до 02.00 часов ночи. До 03.30 часов ночи продлевается работа наиболее востребованных 136 маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая, 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по традиции 24 апреля, 1 и 3 мая - Пасха, Красная горка и Радоница - будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области. При этом 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья.
"Городские власти завершили подготовку всех 136 кладбищ Москвы к массовому посещению, которое традиционно проходит в дни весенних религиозных праздников. В 2022 году это – 24 апреля Пасха, 1 мая Красная горка и 3 мая Радоница. Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений – свыше 2,8 миллионов пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубических метров песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещений с 08.00 до 19.00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых – Востряковское (Центральное, Северное), Долгопрудненское (Центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (Западное, Центральное, Северное), Щербинское и Бутовское.
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ПасхаОбществоГородское хозяйство МосквыСергей СобянинМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Московский метрополитенРоссия
 
 
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