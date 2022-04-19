Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь
Мэр Москвы Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02:00 в пасхальную ночь
Логотип Московского метрополитена. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метро и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты следующие решения: в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года работа Московского метрополитена и МЦК будет продлена до 02.00 часов ночи. До 03.30 часов ночи продлевается работа наиболее востребованных 136 маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая, 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по традиции 24 апреля, 1 и 3 мая - Пасха, Красная горка и Радоница - будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области. При этом 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья.
"Городские власти завершили подготовку всех 136 кладбищ Москвы к массовому посещению, которое традиционно проходит в дни весенних религиозных праздников. В 2022 году это – 24 апреля Пасха, 1 мая Красная горка и 3 мая Радоница. Для посетителей кладбищ подготовлены инвентарь и материалы, необходимые для приведения в порядок захоронений – свыше 2,8 миллионов пакетов для сбора мусора, 18 тысяч кубических метров песка и свыше 10 тысяч единиц хозинвентаря. Получить их можно в бесплатных пунктах проката", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дни религиозных праздников городские кладбища будут открыты для посещений с 08.00 до 19.00. Автобусы ГБУ "Ритуал" будут курсировать по территориям 13 кладбищ, в числе которых – Востряковское (Центральное, Северное), Долгопрудненское (Центральное), Домодедовское, Котляковское, Кузьминское, Митинское, Николо-Архангельское, Перепечинское, Троекуровское, Химкинское, Хованское (Западное, Центральное, Северное), Щербинское и Бутовское.