Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/melitopol-1784363305.html
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ
В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:46
2022-04-19T19:58
обострение ситуации в днр и лнр
мелитополь
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
запорожская область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784368099_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_829a7734a06fade6f7d51e8f7df95ed0.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.На видеозаписи допроса, которой располагает РИА Новости, Назаренко призналась в содеянном."Я сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные мужу своему — сожителю, брату и сыну. &lt;…&gt; (Cожитель. — Прим. ред.) сказал удалить видео с телефона. Как только я отослала видео, минут через двадцать — полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения украинских вооруженных сил и передала эти данные", — рассказала она.По словам Назаренко, ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе украинской армии, службу проходил под Мариуполем. В 2019-м он подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля 2022 года — накануне начала специальной военной операции России.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/melitopol-1782694702.html
https://ria.ru/20220413/melitopol-1783286222.html
мелитополь
россия
украина
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Допрос корректировщицы, передавшей ВСУ видео разгрузки боеприпасов российскими военными
Российские силовики задержали в Мелитополе корректировщицу, передавшую украинским войскам видео разгрузки боеприпасов российскими военными, после чего по этому месту был нанесен удар и пострадали люди, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. На видеокадрах её допроса, которыми располагает РИА Новости, женщина подтверждает совершение этих действий.
2022-04-19T18:46
true
PT1M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784368099_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5f0d229f2dc79c893214d7e0b4eb17e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр
18:46 19.04.2022 (обновлено: 19:58 19.04.2022)
 
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ

В Мелитополе задержали украинскую корректировщицу, передавшую данные ВСУ

Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.

"Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими, после чего отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ. Таким образом женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар", — подчеркнул собеседник агентства.

На видеозаписи допроса, которой располагает РИА Новости, Назаренко призналась в содеянном.
"Я сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные мужу своему — сожителю, брату и сыну. <…> (Cожитель. — Прим. ред.) сказал удалить видео с телефона. Как только я отослала видео, минут через двадцать — полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения украинских вооруженных сил и передала эти данные", — рассказала она.
Схрон с оружием националистического батальона в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 09.04.2022
9 апреля, 16:56
В Мелитополе обнаружили схрон с оружием националистов
По словам Назаренко, ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе украинской армии, службу проходил под Мариуполем. В 2019-м он подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля 2022 года — накануне начала специальной военной операции России.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Экскурсия по военному мемориалу Мелитополя для участника националистических акций - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 12:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ветеран провел для члена нацкорпуса экскурсию по мемориалу в Мелитополе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМелитопольВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала