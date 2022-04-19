18:46 19.04.2022 (обновлено: 19:58 19.04.2022)
В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ
В Мелитополе задержали украинскую корректировщицу, передавшую данные ВСУ
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.
"Наталья Назаренко сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими, после чего отправила фото своему сожителю, который служит в ВСУ. Таким образом женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар", — подчеркнул собеседник агентства.
На видеозаписи допроса, которой располагает РИА Новости, Назаренко призналась в содеянном.
"Я сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные мужу своему — сожителю, брату и сыну. <…> (Cожитель. — Прим. ред.) сказал удалить видео с телефона. Как только я отослала видео, минут через двадцать — полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения украинских вооруженных сил и передала эти данные", — рассказала она.
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По словам Назаренко, ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе украинской армии, службу проходил под Мариуполем. В 2019-м он подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля 2022 года — накануне начала специальной военной операции России.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.