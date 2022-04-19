https://ria.ru/20220419/melitopol-1784363305.html

В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ

В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ - РИА Новости, 19.04.2022

В Мелитополе задержали корректировщицу, передававшую данные ВСУ

В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:46

2022-04-19T18:46

2022-04-19T19:58

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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. В Мелитополе задержали корректировщицу, передавшую украинским войскам информацию о расположении военных, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур.На видеозаписи допроса, которой располагает РИА Новости, Назаренко призналась в содеянном."Я сняла видео из окна квартиры, что выгружались боеприпасы, и передала эти данные мужу своему — сожителю, брату и сыну. <…> (Cожитель. — Прим. ред.) сказал удалить видео с телефона. Как только я отослала видео, минут через двадцать — полчаса он перезвонил и сказал, чтобы я удалила это видео с телефона. Я ждала возвращения украинских вооруженных сил и передала эти данные", — рассказала она.По словам Назаренко, ее сожитель Сергей Назарук еще в 2015 году ушел воевать в Донбасс в составе украинской армии, службу проходил под Мариуполем. В 2019-м он подписал новый контракт, а в армию ушел 23 февраля 2022 года — накануне начала специальной военной операции России.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/melitopol-1782694702.html

https://ria.ru/20220413/melitopol-1783286222.html

мелитополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос корректировщицы, передавшей ВСУ видео разгрузки боеприпасов российскими военными Российские силовики задержали в Мелитополе корректировщицу, передавшую украинским войскам видео разгрузки боеприпасов российскими военными, после чего по этому месту был нанесен удар и пострадали люди, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур. На видеокадрах её допроса, которыми располагает РИА Новости, женщина подтверждает совершение этих действий. 2022-04-19T18:46 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, запорожская область, ситуация в днр и лнр