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Медведев: иностранным наемникам на Украине придется ответить сполна - РИА Новости, 19.04.2022
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Медведев: иностранным наемникам на Украине придется ответить сполна
Медведев: иностранным наемникам на Украине придется ответить сполна - РИА Новости, 19.04.2022
Медведев: иностранным наемникам на Украине придется ответить сполна
Иностранные наемники, которые находятсяна Украине, не являются добровольцами, поэтому на них не будут распространяться Женевские конвенции, заявил зампред... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T21:45
2022-04-19T23:49
в мире
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иностранные наемники, которые находятсяна Украине, не являются добровольцами, поэтому на них не будут распространяться Женевские конвенции, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия – Неман", 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны", — написал он в Telegram-канале, отметив, что их помощь Россия не забудет.Он подчеркнул, что те наемники, которые откажутся сложить оружие, подлежат денацификации в первую очередь."Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", — написал Медведев.Замглавы Совбеза добавил, что большинство из них — профессиональные убийцы, жаждущие крови. По его словам, разведданные свидетельствуют тысячах наемников из разных стран, которые сейчас находятся на территории Украины. Он добавил, что в Киеве плохо понимают, чем опасны наемники."Из прошлого известно, что чрезмерная ставка на вооруженных чужаков была крайне опасной. Часто она приводила к утрате государствами своей самостоятельности и последующей гибели, — пояснил замглавы Совбеза.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/sholts-1784369657.html
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в мире, украина, россия, дмитрий медведев
21:45 19.04.2022 (обновлено: 23:49 19.04.2022)
 
Медведев: иностранным наемникам на Украине придется ответить сполна

Зампред СБ Медведев: наемники на Украине подлежат денацификации в первую очередь

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Иностранные наемники, которые находятсяна Украине, не являются добровольцами, поэтому на них не будут распространяться Женевские конвенции, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Настоящие добровольцы – это французский полк "Нормандия – Неман", 1 и 2-я армии Войска польского, участвовавшие вместе с нами в Берлинской операции в 1945 году, 1-й Чехословацкий армейский корпус, сражавшийся плечом к плечу с Красной армией в годы Великой Отечественной войны", — написал он в Telegram-канале, отметив, что их помощь Россия не забудет.
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Он подчеркнул, что те наемники, которые откажутся сложить оружие, подлежат денацификации в первую очередь.
"Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых", — написал Медведев.
Замглавы Совбеза добавил, что большинство из них — профессиональные убийцы, жаждущие крови. По его словам, разведданные свидетельствуют тысячах наемников из разных стран, которые сейчас находятся на территории Украины.
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Он добавил, что в Киеве плохо понимают, чем опасны наемники.
"Из прошлого известно, что чрезмерная ставка на вооруженных чужаков была крайне опасной. Часто она приводила к утрате государствами своей самостоятельности и последующей гибели, — пояснил замглавы Совбеза.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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