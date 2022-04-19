https://ria.ru/20220419/medvedev-1784344206.html

Против России ведется экономическая война, заявил Медведев

Против России ведется экономическая война, заявил Медведев - РИА Новости, 19.04.2022

Против России ведется экономическая война, заявил Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, это не просто санкции, но задушить экономику страны и изолировать ее... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:12

2022-04-19T17:12

2022-04-19T17:37

россия

дмитрий медведев

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, это не просто санкции, но задушить экономику страны и изолировать ее не получится."Наша страна сейчас находится на особом положении. Беспрецедентное давление, которое оказано на РФ, продолжается. Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война. Тут ни убавить, ни прибавить", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию."Мы к этому готовились, понятно, что ситуация сложная. Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого", - добавил он."Наша сегодняшняя цель… заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из испытаний победителями. Это не дежурные слова", - сказал он на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию."Сейчас ситуация совершенно особая. И мы должна принимать ее во внимание. Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом. А в конечном счете в соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым, именно интеллектуальный капитал решает практически все", - добавил Медведев.

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Владимир Лаврентьев

россия, дмитрий медведев, в мире, санкции, санкции в отношении россии