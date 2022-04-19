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Против России ведется экономическая война, заявил Медведев - РИА Новости, 19.04.2022
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Против России ведется экономическая война, заявил Медведев
Против России ведется экономическая война, заявил Медведев - РИА Новости, 19.04.2022
Против России ведется экономическая война, заявил Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, это не просто санкции, но задушить экономику страны и изолировать ее... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:12
2022-04-19T17:37
россия
дмитрий медведев
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, это не просто санкции, но задушить экономику страны и изолировать ее не получится."Наша страна сейчас находится на особом положении. Беспрецедентное давление, которое оказано на РФ, продолжается. Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война. Тут ни убавить, ни прибавить", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию."Мы к этому готовились, понятно, что ситуация сложная. Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого", - добавил он."Наша сегодняшняя цель… заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из испытаний победителями. Это не дежурные слова", - сказал он на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию."Сейчас ситуация совершенно особая. И мы должна принимать ее во внимание. Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом. А в конечном счете в соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым, именно интеллектуальный капитал решает практически все", - добавил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, в мире, санкции, санкции в отношении россии
17:12 19.04.2022 (обновлено: 17:37 19.04.2022)
 
Против России ведется экономическая война, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев: против России ведется экономическая война

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что против России ведется экономическая война, это не просто санкции, но задушить экономику страны и изолировать ее не получится.
"Наша страна сейчас находится на особом положении. Беспрецедентное давление, которое оказано на РФ, продолжается. Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война. Тут ни убавить, ни прибавить", - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию.
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Медведев назвал введение санкций объявлением экономической войны
"Мы к этому готовились, понятно, что ситуация сложная. Но задушить нашу экономику, изолировать Россию от мира, от других государств не получится ни у кого", - добавил он.
"Наша сегодняшняя цель… заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из испытаний победителями. Это не дежурные слова", - сказал он на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию.
"Сейчас ситуация совершенно особая. И мы должна принимать ее во внимание. Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом. А в конечном счете в соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым, именно интеллектуальный капитал решает практически все", - добавил Медведев.
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