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Проекты "России сегодня" стали лучшими корпоративными медиа

Проекты "России сегодня" стали лучшими корпоративными медиа - РИА Новости, 20.04.2022

Проекты "России сегодня" стали лучшими корпоративными медиа

Телеграм-канал пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" и корпоративный видеоролик "“Россия сегодня“ - это мы" стали победителями Всероссийского конкурса... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-19T21:41

2022-04-19T21:41

2022-04-20T09:09

общество

россия

риа новости

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Телеграм-канал пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" и корпоративный видеоролик "“Россия сегодня“ - это мы" стали победителями Всероссийского конкурса "Лучшее корпоративное медиа-2022". Жюри конкурса отметило проекты в номинациях "B2B - отраслевые медиа: web-медиа" и "B2C - клиентские медиа: корпоративный фильм" соответственно.Официальные итоги конкурса "Лучшее корпоративное медиа-2022" были озвучены на торжественной церемонии награждения в рамках XIX Ежегодной флагманской международной конференции "Роль коммуникаций и корпоративных СМИ в стратегическом управлении компанией" на тему: "Новое лидерство в условиях трансформации коммуникационном-медийной индустрии".Конкурс "Лучшее корпоративное медиа" позволяет сформировать в российских деловых кругах понимание широких возможностей корпоративных медиа для повышения эффективности бизнеса, привлекая деловую общественность к решению задач развития корпоративных медиа в компаниях, работающих на территории России, и повысить статус издателей и руководителей корпоративных медиа. Организаторами Конкурса являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский Дом "МедиаБизнес".Телеграм-канал "Зубовский, 4" - официальный телеграм-канал пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня". Это нескучное бренд-медиа с новостями компании и отрасли (медиа, журналистика, свобода слова), цель которого – информирование профессиональной и внутренней аудитории о позиции медиагруппы по важным вопросам.Корпоративный видеоролик "России сегодня – это мы" был создан к юбилейному году: 80-летию Совинформбюро, 60-летию АПН и 30-летию РИА Новости - предшественников медиагруппы"Россия сегодня". Ролик демонстрирует, что при всем разнообразии сотрудников медиагруппы (3500 человек, 80 национальностей, десятки разных языков, сотни городов мира) она объединена одной целью – медиагруппа делает новости, которые читают во всем мире. Всем 3,5 тысячам сотрудников медиагруппы было предложено прислать свои фотографии, из которых в финале видеоролика собирался логотип медиагруппы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа"Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, россия, риа новости