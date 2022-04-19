https://ria.ru/20220419/marvel-1784274068.html

Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"

Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" - РИА Новости, 19.04.2022

Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"

Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:14

2022-04-19T15:14

2022-04-19T15:14

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. Судя по ролику, действие в новом проекте начинается сразу после событий блокбастера "Мстители: Финал". Тор (Крис Хемсворт) путешествует вместе со Стражами Галактики и пытается прийти в себя после столкновения с Таносом. Супергерой в отставке усердно занимается фитнесом, целует красотку с синими волосами и мечтает обрести внутреннее спокойствие. В финале видео появляется бывшая возлюбленная Громовержца. Она уже не похожа на скромного ученого. Джейн Фостер (Натали Портман) смогла поднять молот Мьёльнир и получила силу Тора. Впрочем, спокойно уйти на пенсию у повелителя грозы вряд ли получится. Во вселенной Marvel появляется новый злодей Горр (Кристиан Бейл). О нем рассказывается в официальном синопсисе. Антагонист известен как Убийца богов. Чтобы справиться с ним, Тор просит помощи у друзей. Режиссер картины — Тайка Вайтити. Премьера фильма запланирована на 8 июля.

https://ria.ru/20220419/netflix-1784257037.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, натали портман, крис хемсворт, marvel comics, тайка вайтити, кристиан бейл