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Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" - РИА Новости, 19.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220419/marvel-1784274068.html
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" - РИА Новости, 19.04.2022
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"
Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:14
2022-04-19T15:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
натали портман
крис хемсворт
marvel comics
тайка вайтити
кристиан бейл
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. Судя по ролику, действие в новом проекте начинается сразу после событий блокбастера "Мстители: Финал". Тор (Крис Хемсворт) путешествует вместе со Стражами Галактики и пытается прийти в себя после столкновения с Таносом. Супергерой в отставке усердно занимается фитнесом, целует красотку с синими волосами и мечтает обрести внутреннее спокойствие. В финале видео появляется бывшая возлюбленная Громовержца. Она уже не похожа на скромного ученого. Джейн Фостер (Натали Портман) смогла поднять молот Мьёльнир и получила силу Тора. Впрочем, спокойно уйти на пенсию у повелителя грозы вряд ли получится. Во вселенной Marvel появляется новый злодей Горр (Кристиан Бейл). О нем рассказывается в официальном синопсисе. Антагонист известен как Убийца богов. Чтобы справиться с ним, Тор просит помощи у друзей. Режиссер картины — Тайка Вайтити. Премьера фильма запланирована на 8 июля.
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новости культуры, кино и сериалы, натали портман, крис хемсворт, marvel comics, тайка вайтити, кристиан бейл
15:14 19.04.2022
 
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"

Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" с Портман и Хемсвортом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider.
Судя по ролику, действие в новом проекте начинается сразу после событий блокбастера "Мстители: Финал". Тор (Крис Хемсворт) путешествует вместе со Стражами Галактики и пытается прийти в себя после столкновения с Таносом. Супергерой в отставке усердно занимается фитнесом, целует красотку с синими волосами и мечтает обрести внутреннее спокойствие.
В финале видео появляется бывшая возлюбленная Громовержца. Она уже не похожа на скромного ученого. Джейн Фостер (Натали Портман) смогла поднять молот Мьёльнир и получила силу Тора.
Впрочем, спокойно уйти на пенсию у повелителя грозы вряд ли получится. Во вселенной Marvel появляется новый злодей Горр (Кристиан Бейл). О нем рассказывается в официальном синопсисе. Антагонист известен как Убийца богов. Чтобы справиться с ним, Тор просит помощи у друзей.
Режиссер картины — Тайка Вайтити. Премьера фильма запланирована на 8 июля.
Кадр из тизера третьего сезона антологии Любовь, смерть и роботы
Вчера, 12:08Культура
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КультураНовости культурыКино и сериалыНатали ПортманКрис ХемсвортMarvel ComicsТайка ВайтитиКристиан Бейл
 
 
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