https://ria.ru/20220419/marvel-1784274068.html
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" - РИА Новости, 19.04.2022
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"
Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:14
2022-04-19T15:14
2022-04-19T15:14
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натали портман
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marvel comics
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает Collider. Судя по ролику, действие в новом проекте начинается сразу после событий блокбастера "Мстители: Финал". Тор (Крис Хемсворт) путешествует вместе со Стражами Галактики и пытается прийти в себя после столкновения с Таносом. Супергерой в отставке усердно занимается фитнесом, целует красотку с синими волосами и мечтает обрести внутреннее спокойствие. В финале видео появляется бывшая возлюбленная Громовержца. Она уже не похожа на скромного ученого. Джейн Фостер (Натали Портман) смогла поднять молот Мьёльнир и получила силу Тора. Впрочем, спокойно уйти на пенсию у повелителя грозы вряд ли получится. Во вселенной Marvel появляется новый злодей Горр (Кристиан Бейл). О нем рассказывается в официальном синопсисе. Антагонист известен как Убийца богов. Чтобы справиться с ним, Тор просит помощи у друзей. Режиссер картины — Тайка Вайтити. Премьера фильма запланирована на 8 июля.
https://ria.ru/20220419/netflix-1784257037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, натали портман, крис хемсворт, marvel comics, тайка вайтити, кристиан бейл
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром"
Marvel выпустил тизер фильма "Тор: Любовь и гром" с Портман и Хемсвортом
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости.
Marvel представил тизер фильма "Тор: Любовь и гром". Об этом сообщает
Collider.
Судя по ролику, действие в новом проекте начинается сразу после событий блокбастера "Мстители: Финал". Тор (Крис Хемсворт) путешествует вместе со Стражами Галактики и пытается прийти в себя после столкновения с Таносом. Супергерой в отставке усердно занимается фитнесом, целует красотку с синими волосами и мечтает обрести внутреннее спокойствие.
В финале видео появляется бывшая возлюбленная Громовержца. Она уже не похожа на скромного ученого. Джейн Фостер (Натали Портман) смогла поднять молот Мьёльнир и получила силу Тора.
Впрочем, спокойно уйти на пенсию у повелителя грозы вряд ли получится. Во вселенной Marvel появляется новый злодей Горр (Кристиан Бейл). О нем рассказывается в официальном синопсисе. Антагонист известен как Убийца богов. Чтобы справиться с ним, Тор просит помощи у друзей.
Режиссер картины — Тайка Вайтити. Премьера фильма запланирована на 8 июля.