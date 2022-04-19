https://ria.ru/20220419/markirovka-1784343259.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных - РИА Новости, 19.04.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, внесенный правительством РФ. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:09

2022-04-19T17:09

2022-04-19T17:09

россия

общество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, внесенный правительством РФ.Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не подлежат маркированию и учету дикие животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Идея обязательной маркировки кошек и собак в очередной раз всплывала в январе, ее поддерживал, в частности, Россельхознадзор, отмечая, что это облегчит поиск "потеряшек" и контроль заболеваемости. Ряд СМИ тогда писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.Согласно законопроекту, информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). Порядок и сроки учета животных, а также перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию (например, это может быть идентификационный номер на аквариуме с рыбами или улье с пчелами), установит правительство.При этом владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены правилами, которые утвердит Минсельхоз России. Данные правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления.Учет животных будет осуществляться их владельцами самостоятельно либо с привлечением сторонних коммерческих организаций. Учет животных бесплатно смогут проводить уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, а также аттестованные специалисты.В пояснительной записке к законопроекту указана ориентировочная стоимость средств маркирования: пластмассовая бирка – 14-20 рублей за единицу, ее установка – 50-70 рублей; подкожный микрочип – 90-140 рублей за единицу, его установка – 50-100 рублей; болюс – 150-200 рублей, его введение – 100-150 рублей; татуирование и таврение – 200-500 рублей; кольцо – 5-10 рублей, кольцевание – 20-50 рублей; ошейник – 150-250 рублей за единицу.

https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html

https://ria.ru/20220330/markirovka-1780871011.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф