https://ria.ru/20220419/markirovka-1784343259.html
Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных - РИА Новости, 19.04.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, внесенный правительством РФ. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:09
2022-04-19T17:09
2022-04-19T17:09
россия
общество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, внесенный правительством РФ.Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не подлежат маркированию и учету дикие животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Идея обязательной маркировки кошек и собак в очередной раз всплывала в январе, ее поддерживал, в частности, Россельхознадзор, отмечая, что это облегчит поиск "потеряшек" и контроль заболеваемости. Ряд СМИ тогда писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.Согласно законопроекту, информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). Порядок и сроки учета животных, а также перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию (например, это может быть идентификационный номер на аквариуме с рыбами или улье с пчелами), установит правительство.При этом владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены правилами, которые утвердит Минсельхоз России. Данные правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления.Учет животных будет осуществляться их владельцами самостоятельно либо с привлечением сторонних коммерческих организаций. Учет животных бесплатно смогут проводить уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, а также аттестованные специалисты.В пояснительной записке к законопроекту указана ориентировочная стоимость средств маркирования: пластмассовая бирка – 14-20 рублей за единицу, ее установка – 50-70 рублей; подкожный микрочип – 90-140 рублей за единицу, его установка – 50-100 рублей; болюс – 150-200 рублей, его введение – 100-150 рублей; татуирование и таврение – 200-500 рублей; кольцо – 5-10 рублей, кольцевание – 20-50 рублей; ошейник – 150-250 рублей за единицу.
https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html
https://ria.ru/20220330/markirovka-1780871011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), госдума рф
Госдума приняла в первом чтении законопроект о маркировке сельхозживотных
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельхозживотных
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных, внесенный правительством РФ.
Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не подлежат маркированию и учету дикие животные, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам. Идея обязательной маркировки кошек и собак в очередной раз всплывала в январе, ее поддерживал, в частности, Россельхознадзор
, отмечая, что это облегчит поиск "потеряшек" и контроль заболеваемости. Ряд СМИ тогда писали, что на домашних животных проект могут распространить во втором чтении.
Согласно законопроекту, информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). Порядок и сроки учета животных, а также перечень видов, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию (например, это может быть идентификационный номер на аквариуме с рыбами или улье с пчелами), установит правительство.
При этом владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены правилами, которые утвердит Минсельхоз России
. Данные правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления.
Учет животных будет осуществляться их владельцами самостоятельно либо с привлечением сторонних коммерческих организаций. Учет животных бесплатно смогут проводить уполномоченные лица органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ, а также аттестованные специалисты.
В пояснительной записке к законопроекту указана ориентировочная стоимость средств маркирования: пластмассовая бирка – 14-20 рублей за единицу, ее установка – 50-70 рублей; подкожный микрочип – 90-140 рублей за единицу, его установка – 50-100 рублей; болюс – 150-200 рублей, его введение – 100-150 рублей; татуирование и таврение – 200-500 рублей; кольцо – 5-10 рублей, кольцевание – 20-50 рублей; ошейник – 150-250 рублей за единицу.