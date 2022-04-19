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В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами - РИА Новости, 19.04.2022
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В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами
В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами - РИА Новости, 19.04.2022
В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами
Если на мариупольском заводе "Азовсталь" украинскими военными и боевиками националистических формирований удерживаются гражданские лица, то власть в Киеве –... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:07
2022-04-19T16:07
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
мариуполь
киев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на мариупольском заводе "Азовсталь" украинскими военными и боевиками националистических формирований удерживаются гражданские лица, то власть в Киеве – военные преступники, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении. Он выразил уверенность, что это "очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов"."Одновременно заявляем, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве "живого щита" в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом, а должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на "Азовстали" являются военными преступниками и террористами", - говорится в заявлении Мизинцева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220416/azovstal-1783854082.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, мариуполь, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
16:07 19.04.2022
 
В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами

Минобороны: если на "Азовстали" держат гражданских, то в Киеве – военные преступники

© РИА Новости / Илья ПиталевВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на мариупольском заводе "Азовсталь" украинскими военными и боевиками националистических формирований удерживаются гражданские лица, то власть в Киеве – военные преступники, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении. Он выразил уверенность, что это "очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов".
"Одновременно заявляем, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве "живого щита" в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом, а должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на "Азовстали" являются военными преступниками и террористами", - говорится в заявлении Мизинцева.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил МизинцевМариупольКиевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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