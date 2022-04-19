https://ria.ru/20220419/mariupol-1784327392.html

В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами

В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами - РИА Новости, 19.04.2022

В Минобороны назвали украинское руководство преступниками и террористами

Если на мариупольском заводе "Азовсталь" украинскими военными и боевиками националистических формирований удерживаются гражданские лица, то власть в Киеве –... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:07

2022-04-19T16:07

2022-04-19T16:07

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

мариуполь

киев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Если на мариупольском заводе "Азовсталь" украинскими военными и боевиками националистических формирований удерживаются гражданские лица, то власть в Киеве – военные преступники, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, за последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на "Азовстали" в большом количестве мирном населении. Он выразил уверенность, что это "очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов"."Одновременно заявляем, что насильственное удерживание гражданского населения в качестве "живого щита" в соответствии с нормами международного гуманитарного права является терроризмом, а должностные лица киевской власти и непосредственные исполнители этой бесчеловечной акции на "Азовстали" являются военными преступниками и террористами", - говорится в заявлении Мизинцева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/azovstal-1783854082.html

мариуполь

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев, мариуполь, киев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире