https://ria.ru/20220419/mariupol-1784323111.html

Омбудсмен ДНР: ВСУ осуществляли массовое уничтожение жителей Мариуполя

Омбудсмен ДНР: ВСУ осуществляли массовое уничтожение жителей Мариуполя - РИА Новости, 19.04.2022

Омбудсмен ДНР: ВСУ осуществляли массовое уничтожение жителей Мариуполя

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что количество жертв военных преступлений украинских военных в Мариуполе будет известно после... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:56

2022-04-19T15:56

2022-04-19T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

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мариуполь

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что количество жертв военных преступлений украинских военных в Мариуполе будет известно после завершения поисковых мероприятий, по ее словам, речь идет о намеренном массовом уничтожении мирных жителей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против которых в России заведено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.По информации Управления верховного комиссара ООН по правам человека на 11 апреля, в ходе конфликта погибли более 1,8 тысячи и получили ранения и свыше 2,5 тысячи мирных жителей. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220418/zhurnalist-1784192089.html

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, мариуполь, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия