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Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784303455.html
Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе
Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе - РИА Новости, 19.04.2022
Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе
Владелец судна Smarta австрийской компании Intresco, стоящего в Мариуполе две недели, пытается решить вопрос с выходом корабля, будет рад помощи с любой... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:29
2022-04-19T14:42
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
донецк (днр)
в мире
украина
австрия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владелец судна Smarta австрийской компании Intresco, стоящего в Мариуполе две недели, пытается решить вопрос с выходом корабля, будет рад помощи с любой стороны, сообщил РИА Новости представитель крюинговой компании Uniship Игорь Неверовский."Мы являемся прямыми агентами судна. Судно стоит без экипажа. Предварительно мы знаем, что они находятся в Донецке. Связи нет. Был один звонок капитана с чужого телефона в самом начале", - сообщил Неверовский."Все произошло две недели назад. Судовладелец пытается решить вопрос, будет рад любой помощи, неважно, с какой стороны", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, судно гражданское, никакого отношения к военным действиям не имеет.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782977303.html
мариуполь
донецк (днр)
украина
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мариуполь, донецк (днр), в мире, украина, австрия, ситуация в днр и лнр
14:29 19.04.2022 (обновлено: 14:42 19.04.2022)
 
Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе

Владелец судна Smarta, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе

© AP Photo / Vadim GhirdaВид на порт в Мариуполе с Азовского моря
Вид на порт в Мариуполе с Азовского моря - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Вид на порт в Мариуполе с Азовского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владелец судна Smarta австрийской компании Intresco, стоящего в Мариуполе две недели, пытается решить вопрос с выходом корабля, будет рад помощи с любой стороны, сообщил РИА Новости представитель крюинговой компании Uniship Игорь Неверовский.
"Мы являемся прямыми агентами судна. Судно стоит без экипажа. Предварительно мы знаем, что они находятся в Донецке. Связи нет. Был один звонок капитана с чужого телефона в самом начале", - сообщил Неверовский.
"Все произошло две недели назад. Судовладелец пытается решить вопрос, будет рад любой помощи, неважно, с какой стороны", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, судно гражданское, никакого отношения к военным действиям не имеет.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольДонецк (ДНР)В миреУкраинаАвстрияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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