https://ria.ru/20220419/mariupol-1784303455.html

Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе

Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе - РИА Новости, 19.04.2022

Владелец судна, стоящего в Мариуполе две недели, попросил о помощи в выходе

Владелец судна Smarta австрийской компании Intresco, стоящего в Мариуполе две недели, пытается решить вопрос с выходом корабля, будет рад помощи с любой... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:29

2022-04-19T14:29

2022-04-19T14:42

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Владелец судна Smarta австрийской компании Intresco, стоящего в Мариуполе две недели, пытается решить вопрос с выходом корабля, будет рад помощи с любой стороны, сообщил РИА Новости представитель крюинговой компании Uniship Игорь Неверовский."Мы являемся прямыми агентами судна. Судно стоит без экипажа. Предварительно мы знаем, что они находятся в Донецке. Связи нет. Был один звонок капитана с чужого телефона в самом начале", - сообщил Неверовский."Все произошло две недели назад. Судовладелец пытается решить вопрос, будет рад любой помощи, неважно, с какой стороны", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, судно гражданское, никакого отношения к военным действиям не имеет.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782977303.html

мариуполь

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, донецк (днр), в мире, украина, австрия, ситуация в днр и лнр