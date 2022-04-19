12:42 19.04.2022 (обновлено: 13:53 19.04.2022)
Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня
Глава Чечни Кадыров заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе возьмут под контроль 19 апреля
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня.
"Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь". В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам", — сказал он в аудио, опубликованном в Telegram-канале.
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Сегодня российская армия предложила боевикам, засевшим на заводе, сложить оружие. Сделать это они смогут начиная с 12:00. Всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.
Минобороны уже выступало с подобным предложением 17 апреля, но националисты отказались прекращать боевые действия.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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