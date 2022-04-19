https://ria.ru/20220419/mariupol-1784275840.html

Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня

Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня - РИА Новости, 19.04.2022

Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:42

2022-04-19T12:42

2022-04-19T13:53

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

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украина

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня."Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь". В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам", — сказал он в аудио, опубликованном в Telegram-канале.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Сегодня российская армия предложила боевикам, засевшим на заводе, сложить оружие. Сделать это они смогут начиная с 12:00. Всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.Минобороны уже выступало с подобным предложением 17 апреля, но националисты отказались прекращать боевые действия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784019259.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр