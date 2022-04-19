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Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня - РИА Новости, 19.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/mariupol-1784275840.html
Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня
Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня - РИА Новости, 19.04.2022
Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:42
2022-04-19T13:53
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня."Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь". В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам", — сказал он в аудио, опубликованном в Telegram-канале.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.Сегодня российская армия предложила боевикам, засевшим на заводе, сложить оружие. Сделать это они смогут начиная с 12:00. Всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.Минобороны уже выступало с подобным предложением 17 апреля, но националисты отказались прекращать боевые действия.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/kadyrov-1784019259.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
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мариуполь, в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр
12:42 19.04.2022 (обновлено: 13:53 19.04.2022)
 
Кадыров анонсировал освобождение "Азовстали" уже сегодня

Глава Чечни Кадыров заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе возьмут под контроль 19 апреля

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 19 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе освободят от украинских националистов уже сегодня.
"Хочу обрадовать тех людей, которые ждут мира, стабильности в украинской республике, что сегодня мы с помощью Всевышнего добьем бандеровцев в Мариуполе и заберем полностью "Азовсталь". В остальных населенных пунктах сами бегут укропы. Так что сегодня-завтра, недолго осталось шайтанам", — сказал он в аудио, опубликованном в Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 07:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров прокомментировал слова Зеленского про десять лет сопротивления
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Его практически весь удалось взять под контроль, но в районе "Азовстали" продолжаются напряженные бои — там укрываются остатки националистического полка "Азов", против бойцов которого в России расследуется уголовное дело.
Сегодня российская армия предложила боевикам, засевшим на заводе, сложить оружие. Сделать это они смогут начиная с 12:00. Всем сдавшимся в плен гарантируется сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции.
Минобороны уже выступало с подобным предложением 17 апреля, но националисты отказались прекращать боевые действия.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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