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"Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы - РИА Новости, 19.04.2022
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"Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы
"Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы - РИА Новости, 19.04.2022
"Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы
Из Мариуполя продолжают эвакуировать мирных жителей. Многие остались без крыши над головой. В селе Безыменное на берегу Азовского моря МЧС Донецкой Народной... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:00
2022-04-19T08:05
россия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
ситуация в днр и лнр
общество
беженцы
мчс днр
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ДНР, 19 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Из Мариуполя продолжают эвакуировать мирных жителей. Многие остались без крыши над головой. В селе Безыменное на берегу Азовского моря МЧС Донецкой Народной Республики развернуло палаточный лагерь. О том, как помогают беженцам, — в репортаже РИА Новости."Никто такого не ожидал"Колонна личных автомобилей — километровая. Каждый эвакуируемый должен пройти так называемую фильтрацию: всех тщательно досматривают, чтобы украинские военные не проскочили под видом гражданских.Когда все формальности позади, одни отправляются в российские регионы, другие — к родственникам в Донецк и другие города ДНР."Пока мужья в очереди на досмотр, женщины с детьми могут разместиться в лагере. Наша задача — принять людей, обеспечить койко-местом, накормить, — объясняет начальник 12-й пожарно-спасательной части ГПСО Макеевки МЧС ДНР Сергей Штарк. — Людям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вместимость лагеря - 450 человек. Обычно поток увеличивается ближе к ночи".В палатках можно подзарядить телефоны, связаться с родственниками, подключиться к интернету. Но знакомые, готовые приютить в тяжелые времена, есть не у всех. Наталья с ребенком здесь уже почти месяц. Возвращаться некуда — многоэтажный дом, в котором они жили, полностью разрушен."Это было ночью с 1 на 2 марта. Собирались ложиться спать. Вдруг — прилет. Мы тут же в подвал. Словами не передать, как было страшно. Украинцы ставили технику между жилыми домами, открывали огонь. Когда уходили на другие позиции, били по многоэтажкам, хотя знали, что под ними — люди, — говорит Наталья. — Чуть стихнет — мужчины выбегали и приносили что-то поесть, находили воду. Когда 16 марта нас нашли, ребята - бойцы ДНР, были в шоке".У Натальи в Мариуполе родственники, что с ними — неизвестно, нет связи. Ждет, когда разрешат въезд. А пока ночует в палатке. В каждой помещается до 15 человек, отопление — печка, но от ветра все равно холодно."Мы не жалуемся, наоборот, очень благодарны. Нас тепло приняли. Лишь бы вернуться домой", — вздыхает пенсионерка Наталья Федоровна.Первого марта ее контузило — рядом с домом разорвался снаряд. Она жила в частном секторе, оставаться там было крайне опасно. "Азовцы" нагрянули к соседям, выставили стариков за дверь, а во двор затащили миномет."Жили с этими "азовцами" столько лет бок о бок, считали их защитниками. Никто такого не ожидал. Как спустились с мужем в подвал, с каждым свистом благодарила бога, что мимо, — на глазах женщины проступают слезы. — Двадцать пятого марта нас эвакуировали. Но муж не пошел. Он — капитан, служил на Балтийском флоте. Сказал, что "корабль" не оставит и будет ждать меня, мой родненький"."Там вся родня осталась"Оксана с супругом — из Приморского района Мариуполя. Их дом пострадал от бомбежек, поэтому перебрались к родным на окраину — поселок Моряков. Но бить начали и туда.Они с мужем 20 марта на свой страх и риск покинули подвал, передвигались короткими перебежками от дома к дому, встретили бойцов ДНР. После фильтрации в Старобешево попали в Безыменное. "Ждем здесь, нужно обратно в город — там вся родня".А вот Татьяна с сыном и супругом собираются в Курскую область к родственникам. "Мы очень любим наш город, но строить будущее на пепелище невозможно. Сын в девятом классе учится, ему бы школу закончить", — объясняет женщина.В подвале они провели больше месяца, за все это время гуманитарную помощь получили всего дважды — от волонтеров."Обращались к украинским военным. Они: если нужно что-то, берите из разбитых магазинов, никто вам ничего не привезет, — разводит руками Татьяна. — Использовали нас как живой щит. А с верхних этажей выселяли, не спрашивая. Там располагались снайперы"."Мы готовы потерпеть"В палаточном лагере — еще одна очередь, на обед. Гречка, кусок хлеба, чай. В последние дни сюда вывозят людей из поселка Мирный — это окраина Мариуполя, рядом с металлургическим заводом имени Ильича."Нацики переодеваются в гражданское, пытаются затеряться среди нас. Поэтому за мужчинами особый контроль. Мы готовы потерпеть и не хотим мешать нашим ребятам", — говорит Григорий Сытников."Проблема в том, что некоторых парней перехватили прямо на улице. Они-то здоровы, но страшно представить, что родные их чувствуют", — вмешивается женщина в очереди за Григорием. Тот тут же откликается: "Живы, в тепле, не в голоде — ничего, дождутся".Он раньше работал на "заводе Ильича": "Еще по советским временам помню, глубина подвалов — 30 метров. Город в городе. Выкурить оттуда этих "азовцев" не так просто — мы, местные, это как никто другой понимаем".На днях ему исполнилось 66. Потрепанные шаровары, видавший виды свитер и парадная черная кожаная куртка — все, что осталось. О разбитом доме и пережитых бомбежках рассказывает ровным тоном. Голос задрожал, когда вспомнил про собаку: "Пока я спускался в подвал, она не двинулась с места. Охраняла".Сотрудники МЧС в любой момент готовы оказать моральную поддержку. "Все в стрессе, общей тревоге, панике. Острее переживают дети и пожилые. Они под особым вниманием", — говорит заведующая сектором психологического обеспечения Академии гражданской защиты МЧС ДНР Анна Чумак.Палаточный лагерь в Безыменном — лишь перевалочный пункт. Те, кому совсем некуда податься, могут обратиться в ПВР — таких более 9,5 тысячи. По данным Национального центра управления обороной, за время спецоперации в Россию эвакуировали 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780457682.html
россия
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Палаточный лагерь для беженцев в селе Безыменное
Палаточный лагерь для беженцев в селе Безыменное. Автор видео Мария Марикян
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Психолог МЧС ДНР Анна Чумак о работе в палаточном лагере для беженцев
Заведующая сектором психологического обеспечения Академии гражданской защиты МЧС ДНР Анна Чумак в палаточном лагере для беженцев в селе Безыменное.
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россия, донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр, общество, беженцы, мчс днр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:00 19.04.2022 (обновлено: 08:05 19.04.2022)
 

"Мы выбрались из ада": о чем говорят спасенные мариупольцы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
ДНР, 19 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Из Мариуполя продолжают эвакуировать мирных жителей. Многие остались без крыши над головой. В селе Безыменное на берегу Азовского моря МЧС Донецкой Народной Республики развернуло палаточный лагерь. О том, как помогают беженцам, — в репортаже РИА Новости.

"Никто такого не ожидал"

Колонна личных автомобилей — километровая. Каждый эвакуируемый должен пройти так называемую фильтрацию: всех тщательно досматривают, чтобы украинские военные не проскочили под видом гражданских.
Когда все формальности позади, одни отправляются в российские регионы, другие — к родственникам в Донецк и другие города ДНР.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
"Пока мужья в очереди на досмотр, женщины с детьми могут разместиться в лагере. Наша задача — принять людей, обеспечить койко-местом, накормить, — объясняет начальник 12-й пожарно-спасательной части ГПСО Макеевки МЧС ДНР Сергей Штарк. — Людям оказывают медицинскую и психологическую помощь. Вместимость лагеря - 450 человек. Обычно поток увеличивается ближе к ночи".
В палатках можно подзарядить телефоны, связаться с родственниками, подключиться к интернету. Но знакомые, готовые приютить в тяжелые времена, есть не у всех. Наталья с ребенком здесь уже почти месяц. Возвращаться некуда — многоэтажный дом, в котором они жили, полностью разрушен.
© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщина с ребенком в палатке на территории пункта временного размещения эвакуированных из Мариуполя в селе Безыменное Новоазовского района. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 15 755 человек.
Женщина с ребенком в палатке на территории пункта временного размещения эвакуированных из Мариуполя
1 из 2
Женщина с ребенком в палатке на территории пункта временного размещения эвакуированных из Мариуполя в селе Безыменное Новоазовского района. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 15 755 человек.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Мария МарикянНаталья с сыном
Наталья с сыном
2 из 2
Наталья с сыном
© РИА Новости / Мария Марикян
1 из 2
Женщина с ребенком в палатке на территории пункта временного размещения эвакуированных из Мариуполя в селе Безыменное Новоазовского района. По данным штаба территориальной обороны ДНР, всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 15 755 человек.
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 2
Наталья с сыном
© РИА Новости / Мария Марикян
"Это было ночью с 1 на 2 марта. Собирались ложиться спать. Вдруг — прилет. Мы тут же в подвал. Словами не передать, как было страшно. Украинцы ставили технику между жилыми домами, открывали огонь. Когда уходили на другие позиции, били по многоэтажкам, хотя знали, что под ними — люди, — говорит Наталья. — Чуть стихнет — мужчины выбегали и приносили что-то поесть, находили воду. Когда 16 марта нас нашли, ребята - бойцы ДНР, были в шоке".
У Натальи в Мариуполе родственники, что с ними — неизвестно, нет связи. Ждет, когда разрешат въезд. А пока ночует в палатке. В каждой помещается до 15 человек, отопление — печка, но от ветра все равно холодно.
"Мы не жалуемся, наоборот, очень благодарны. Нас тепло приняли. Лишь бы вернуться домой", — вздыхает пенсионерка Наталья Федоровна.
© РИА Новости / Мария МарикянНаталья Федоровна
Наталья Федоровна - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Наталья Федоровна
Первого марта ее контузило — рядом с домом разорвался снаряд. Она жила в частном секторе, оставаться там было крайне опасно. "Азовцы" нагрянули к соседям, выставили стариков за дверь, а во двор затащили миномет.
"Жили с этими "азовцами" столько лет бок о бок, считали их защитниками. Никто такого не ожидал. Как спустились с мужем в подвал, с каждым свистом благодарила бога, что мимо, — на глазах женщины проступают слезы. — Двадцать пятого марта нас эвакуировали. Но муж не пошел. Он — капитан, служил на Балтийском флоте. Сказал, что "корабль" не оставит и будет ждать меня, мой родненький".
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"Там вся родня осталась"

Оксана с супругом — из Приморского района Мариуполя. Их дом пострадал от бомбежек, поэтому перебрались к родным на окраину — поселок Моряков. Но бить начали и туда.
"Двенадцатого марта в 33-ю школу привезли воду. Люди вышли из подвалов. А по ним открыли огонь… Мы думали, в микрорайоне Черемушки спокойнее, отправились туда. Когда переходили — снова стрельба. Укрылись в чьем-то доме — дверь была открытой. В этот момент из больницы люди выбегали. А по ним — снайпера. Мать с ребенком вышла, а потом раз — и ее больше нет, малыш склонился над ней, громко звал, — плачет Оксана. — Мы выбрались из ада".
Они с мужем 20 марта на свой страх и риск покинули подвал, передвигались короткими перебежками от дома к дому, встретили бойцов ДНР. После фильтрации в Старобешево попали в Безыменное. "Ждем здесь, нужно обратно в город — там вся родня".
© РИА Новости / Мария МарикянОксана с мужем
Оксана с мужем - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Оксана с мужем
А вот Татьяна с сыном и супругом собираются в Курскую область к родственникам. "Мы очень любим наш город, но строить будущее на пепелище невозможно. Сын в девятом классе учится, ему бы школу закончить", — объясняет женщина.
В подвале они провели больше месяца, за все это время гуманитарную помощь получили всего дважды — от волонтеров.
"Обращались к украинским военным. Они: если нужно что-то, берите из разбитых магазинов, никто вам ничего не привезет, — разводит руками Татьяна. — Использовали нас как живой щит. А с верхних этажей выселяли, не спрашивая. Там располагались снайперы".
© РИА Новости / Мария МарикянАнна с супругом и сыном
Анна с супругом и сыном - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Анна с супругом и сыном

"Мы готовы потерпеть"

В палаточном лагере — еще одна очередь, на обед. Гречка, кусок хлеба, чай. В последние дни сюда вывозят людей из поселка Мирный — это окраина Мариуполя, рядом с металлургическим заводом имени Ильича.
"Нацики переодеваются в гражданское, пытаются затеряться среди нас. Поэтому за мужчинами особый контроль. Мы готовы потерпеть и не хотим мешать нашим ребятам", — говорит Григорий Сытников.
"Проблема в том, что некоторых парней перехватили прямо на улице. Они-то здоровы, но страшно представить, что родные их чувствуют", — вмешивается женщина в очереди за Григорием. Тот тут же откликается: "Живы, в тепле, не в голоде — ничего, дождутся".
Он раньше работал на "заводе Ильича": "Еще по советским временам помню, глубина подвалов — 30 метров. Город в городе. Выкурить оттуда этих "азовцев" не так просто — мы, местные, это как никто другой понимаем".
На днях ему исполнилось 66. Потрепанные шаровары, видавший виды свитер и парадная черная кожаная куртка — все, что осталось. О разбитом доме и пережитых бомбежках рассказывает ровным тоном. Голос задрожал, когда вспомнил про собаку: "Пока я спускался в подвал, она не двинулась с места. Охраняла".
Сотрудники МЧС в любой момент готовы оказать моральную поддержку. "Все в стрессе, общей тревоге, панике. Острее переживают дети и пожилые. Они под особым вниманием", — говорит заведующая сектором психологического обеспечения Академии гражданской защиты МЧС ДНР Анна Чумак.
Палаточный лагерь в Безыменном — лишь перевалочный пункт. Те, кому совсем некуда податься, могут обратиться в ПВР — таких более 9,5 тысячи. По данным Национального центра управления обороной, за время спецоперации в Россию эвакуировали 830 тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
1 из 3
Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Мария МарикянЖители Мариуполя ищут родственников
Жители Мариуполя ищут родственников
2 из 3
Жители Мариуполя ищут родственников
© РИА Новости / Мария Марикян
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
3 из 3
Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3
Беженцы из Мариуполя в очереди за горячей едой в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Жители Мариуполя ищут родственников
© РИА Новости / Мария Марикян
3 из 3
Пожилая беженка из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРОбществоБеженцыМЧС ДНРМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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