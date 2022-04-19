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Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента - РИА Новости, 19.04.2022
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Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента - РИА Новости, 19.04.2022
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента
Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты". РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:43
2022-04-19T13:43
в мире
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты"."Я восхищаюсь тем, как он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового. Я одобряю 90% того, что он делает. Но мы никогда не соглашаемся друг с другом на 100%. Я не последователь его секты", - сказал Жан-Мишель Макрон в интервью Est Republicain.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
13:43 19.04.2022
 
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента

Отец Макрона заявил, что одобряет действия сына, но не является последователем "его секты"

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты".
"Я восхищаюсь тем, как он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового. Я одобряю 90% того, что он делает. Но мы никогда не соглашаемся друг с другом на 100%. Я не последователь его секты", - сказал Жан-Мишель Макрон в интервью Est Republicain.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Президент Франции и кандидат от La Republique en Marche (LREM) на переизбрание Эммануэль Макрон во время предвыборного митинга в Марселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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