https://ria.ru/20220419/makron-1784291951.html

Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента

Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента - РИА Новости, 19.04.2022

Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента

Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты". РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:43

2022-04-19T13:43

2022-04-19T13:43

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782544284_0:308:2994:1992_1920x0_80_0_0_9003c190117ac4cfdcaf1c2273e428f1.jpg

ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты"."Я восхищаюсь тем, как он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового. Я одобряю 90% того, что он делает. Но мы никогда не соглашаемся друг с другом на 100%. Я не последователь его секты", - сказал Жан-Мишель Макрон в интервью Est Republicain.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220419/vybory-1784188998.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен