https://ria.ru/20220419/makron-1784291951.html
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента - РИА Новости, 19.04.2022
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента
Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты". РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:43
2022-04-19T13:43
2022-04-19T13:43
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Отец президента Франции Жан-Мишель Макрон признался, что одобряет 90% действий своего сына как главы государства, однако не "является последователем его секты"."Я восхищаюсь тем, как он (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) сейчас управляет государством. Я считаю, что нужно иметь много мужества, французы очень неблагодарны - в этом нет ничего нового. Я одобряю 90% того, что он делает. Но мы никогда не соглашаемся друг с другом на 100%. Я не последователь его секты", - сказал Жан-Мишель Макрон в интервью Est Republicain.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220419/vybory-1784188998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен
Отец Макрона заявил, что в целом одобряет действия сына как президента
Отец Макрона заявил, что одобряет действия сына, но не является последователем "его секты"