https://ria.ru/20220419/makeeva-1784260398.html
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника - РИА Новости, 19.04.2022
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника
Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:58
2022-04-19T11:58
2022-04-19T11:58
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анастасия макеева
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, приложив к публикации скриншот с сообщениями мужчины. В этот момент актриса находилась в Санкт-Петербурге на гастролях.Она добавила, что мужчину увезли в психиатрическую больницу.Поклонники отметили, что у мужчины могло быть "весеннее обострение".Ранее стало известно, что Макеева сменила фамилию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника
Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника из-за угроз
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, приложив к публикации скриншот с сообщениями мужчины. В этот момент актриса находилась в Санкт-Петербурге на гастролях.
"Вчера я на сцене была с 10:00, и перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа и даже бывшего мужа заявился в театр. Была вызвана полиция, и после сложного двенадцатичасового рабочего дня я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление", – отметила Макеева.
Она добавила, что мужчину увезли в психиатрическую больницу.
"Там полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8:00 и закончился в 3:00 в общении с полицейскими и психиатром", – завершила Анастасия.
Поклонники отметили, что у мужчины могло быть "весеннее обострение".
"Весеннее обострение прогрессирует. Надеюсь, его надолго положили", "Ужас какой! Весеннее обострение у них!", "Врачи говорят, что нет здоровых, есть недообследованные", "Какой ужас, берегите себя", – написали в комментариях.
Ранее стало известно, что Макеева сменила
фамилию.