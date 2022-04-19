Рейтинг@Mail.ru
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220419/makeeva-1784260398.html
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника - РИА Новости, 19.04.2022
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника
Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:58
2022-04-19T11:58
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177156_0:178:3122:1934_1920x0_80_0_0_562ac2396c37e128bc16836b010307c2.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, приложив к публикации скриншот с сообщениями мужчины. В этот момент актриса находилась в Санкт-Петербурге на гастролях.Она добавила, что мужчину увезли в психиатрическую больницу.Поклонники отметили, что у мужчины могло быть "весеннее обострение".Ранее стало известно, что Макеева сменила фамилию.
https://ria.ru/20220214/uspenskaya-1772760102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748177156_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_8724b56f6c9a508249d3b83c9b56af11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
11:58 19.04.2022
 
Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника

Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника из-за угроз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Макеева
Актриса Анастасия Макеева - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, приложив к публикации скриншот с сообщениями мужчины. В этот момент актриса находилась в Санкт-Петербурге на гастролях.

"Вчера я на сцене была с 10:00, и перед спектаклем наш маньяк со своими угрозами убить меня и расстрелять моего мужа и даже бывшего мужа заявился в театр. Была вызвана полиция, и после сложного двенадцатичасового рабочего дня я вместо отдыха и ужина поехала писать заявление", – отметила Макеева.

Она добавила, что мужчину увезли в психиатрическую больницу.

"Там полиция вызвала медиков и парня увезли в больницу. Так что день мой начался в 8:00 и закончился в 3:00 в общении с полицейскими и психиатром", – завершила Анастасия.

Поклонники отметили, что у мужчины могло быть "весеннее обострение".

"Весеннее обострение прогрессирует. Надеюсь, его надолго положили", "Ужас какой! Весеннее обострение у них!", "Врачи говорят, что нет здоровых, есть недообследованные", "Какой ужас, берегите себя", – написали в комментариях.

Ранее стало известно, что Макеева сменила фамилию.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 20:12Шоубиз
Клип Успенской оказался в центре скандала из-за участия Макеевой
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия МакееваШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала