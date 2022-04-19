https://ria.ru/20220419/makeeva-1784260398.html

Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника

Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника - РИА Новости, 19.04.2022

Анастасия Макеева написала заявление в полицию на агрессивного поклонника

Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:58

2022-04-19T11:58

2022-04-19T11:58

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анастасия макеева

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Анастасия Макеева написала заявление в полицию из-за угроз поклонника, который обещал убить ее и ее супруга. Об этом артистка рассказала в социальных сетях, приложив к публикации скриншот с сообщениями мужчины. В этот момент актриса находилась в Санкт-Петербурге на гастролях.Она добавила, что мужчину увезли в психиатрическую больницу.Поклонники отметили, что у мужчины могло быть "весеннее обострение".Ранее стало известно, что Макеева сменила фамилию.

https://ria.ru/20220214/uspenskaya-1772760102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес