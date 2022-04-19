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Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля - РИА Новости, 19.04.2022
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Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля
Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля - РИА Новости, 19.04.2022
Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля
Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:44
2022-04-19T16:02
экономика
общество
россия
максим решетников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", - сказал Решетников.
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экономика, общество, россия, максим решетников
15:44 19.04.2022 (обновлено: 16:02 19.04.2022)
 
Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля

Решетников заявил о восстановлении до уровня февраля запасов в российских магазинах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина в гипермаркете "Ашан"
Мужчина в гипермаркете Ашан - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в гипермаркете "Ашан" . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", - сказал Решетников.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:44
Российская экономика выдержала первый удар санкций, заявил Решетников
 
ЭкономикаОбществоРоссияМаксим Решетников
 
 
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