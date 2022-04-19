https://ria.ru/20220419/magaziny-1784320547.html

Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля

Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля - РИА Новости, 19.04.2022

Решетников: запасы в российских магазинах восстановились до уровня февраля

Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:44

2022-04-19T15:44

2022-04-19T16:02

экономика

общество

россия

максим решетников

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Запасы продовольствия длительного хранения в магазинах в России вернулись к объемам февраля, заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций."Приобретение товаров длительного пользования: муки, сахара, растительного масла, соли за прошедшую неделю было на четверть ниже, чем на эталонной неделе, на докризисной неделе. Это все привело к восстановлению запасов в розничных сетях, они у нас восстановились до уровня середины февраля", - сказал Решетников.

https://ria.ru/20220419/ekonomika-1784320441.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, общество, россия, максим решетников