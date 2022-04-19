https://ria.ru/20220419/lyuksemburg-1784311298.html

МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата

МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата - РИА Новости, 19.04.2022

МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата

Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T15:04

2022-04-19T15:04

2022-04-19T15:10

россия

люксембург (государство)

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол великого герцогства Люксембург Жорж Фабер. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata", - говорится в сообщении на сайте МИД."Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html

россия

люксембург (государство)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, люксембург (государство), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)