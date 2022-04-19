15:04 19.04.2022 (обновлено: 15:10 19.04.2022)
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата
МИД выразил протест послу Люксембурга Фаберу из-за высылки дипломата
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол великого герцогства Люксембург Жорж Фабер. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
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