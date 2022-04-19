Рейтинг@Mail.ru
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/lyuksemburg-1784311298.html
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата - РИА Новости, 19.04.2022
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата
Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T15:04
2022-04-19T15:10
россия
люксембург (государство)
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает российское внешнеполитическое ведомство."Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол великого герцогства Люксембург Жорж Фабер. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata", - говорится в сообщении на сайте МИД."Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220418/mid-1784118002.html
россия
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, люксембург (государство), в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:04 19.04.2022 (обновлено: 15:10 19.04.2022)
 
МИД вызвал посла Люксембурга из-за высылки дипломата

МИД выразил протест послу Люксембурга Фаберу из-за высылки дипломата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Посол Люксембурга Жорж Фабер был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за высылки дипломата РФ, а также заявлено о праве на ответные меры, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"Девятнадцатого апреля в МИД России был вызван посол великого герцогства Люксембург Жорж Фабер. С российской стороны ему был заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением люксембургских властей об объявлении сотрудника посольства России в Люксембурге persona non grata", - говорится в сообщении на сайте МИД.
"Указано, что данный немотивированный и недружественный шаг негативно отразится на российско-люксембургских отношениях. Подчеркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", - подчеркнули в МИД РФ.
Посольство Болгарии в России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 15:07
Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии
 
РоссияЛюксембург (государство)В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала