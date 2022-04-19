Рейтинг@Mail.ru
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР
Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T22:38
2022-04-19T23:37
луганская народная республика
в мире
россия
донбасс
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783510592_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_de883801edf4d74cbb6dcc22678bc1ad.jpg
ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала", — сказал он.Он уточнил, что на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и России.Подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1783980072.html
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783510592_857:0:3086:1672_1920x0_80_0_0_0aa76bf5b795ef5b1fbf1646976b0f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, в мире, россия, донбасс, украина
22:38 19.04.2022 (обновлено: 23:37 19.04.2022)
 
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР
Военнослужащий ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала", — сказал он.
Он уточнил, что на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и России.
Подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Брошенная Вооруженными силами Украины военная техника - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лондон признал, что воюет с Россией на Украине
 
Луганская Народная РеспубликаВ миреРоссияДонбассУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала