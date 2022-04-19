22:38 19.04.2022 (обновлено: 23:37 19.04.2022)
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР
Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР
Военнослужащий ЛНР
ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
"Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала", — сказал он.
Подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.