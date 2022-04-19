https://ria.ru/20220419/lnr-1784389101.html

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР - РИА Новости, 19.04.2022

Город Кременная полностью перешел под контроль ЛНР

Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T22:38

2022-04-19T22:38

2022-04-19T23:37

луганская народная республика

в мире

россия

донбасс

украина

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ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Город Кременная в Донбассе полностью перешел под контроль Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко."Украинские националистические формирования бросили позиции и бронетехнику, в спешке покинув город. Низкая квалификация саперов ВСУ и нацбатальонов не позволила даже полноценно осуществить план отхода — заложенная под одним из ключевых мостов взрывчатка попросту не сработала", — сказал он.Он уточнил, что на городской администрации города уже вывешены флаги ЛНР и России.Подразделения Народной милиции республики при поддержке российских войск заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также несколько других населенных пунктов этой агломерации. С этих районов на территорию ЛНР регулярно эвакуируют беженцев.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1783980072.html

луганская народная республика

россия

донбасс

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

луганская народная республика, в мире, россия, донбасс, украина