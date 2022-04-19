https://ria.ru/20220419/lnr-1784243300.html

Глава ЛНР поблагодарил форум в Венесуэле за вклад в борьбу с нацизмом

Глава ЛНР поблагодарил форум в Венесуэле за вклад в борьбу с нацизмом - РИА Новости, 19.04.2022

Глава ЛНР поблагодарил форум в Венесуэле за вклад в борьбу с нацизмом

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил участников антифашистского форума в Венесуэле за вклад в борьбу с нацистскими идеями, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:46

2022-04-19T10:46

2022-04-19T10:51

в мире

николас мадуро

владимир путин

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил участников антифашистского форума в Венесуэле за вклад в борьбу с нацистскими идеями, говорится в заявлении МИД республики."Как и во времена ВОВ, многотысячной армией мы сражаемся с фашизмом, украинским фашизмом. Мы освобождаем родные земли и спасаем людей от нацистской нечисти. Благодарю каждого, кто вносит свой вклад в борьбу с коричневой чумой... Фашизм — это мировое зло, побеждать которое мы должны все вместе", - заявил Пасечник в обращении к участникам антифашистского форума в Каракасе.МИД ЛНР в Telegram отметил, что глава республики также выразил особую благодарность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро за то, что Каракас одним из первых поддержал спецоперацию России на Украине. Пасечник добавил, что "люди по всему миру, к сожалению, стали забывать опасность неонацистской идеологии и практики, которую хорошо помнят русские, вынужденные сегодня снова бороться с нацизмом".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/kazn-1784242868.html

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украина

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, николас мадуро, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика, telegram, признание днр и лнр в россии