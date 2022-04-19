https://ria.ru/20220419/lnr-1784234821.html

В Луганске оценили потери противника за сутки в 28 человек

В Луганске оценили потери противника за сутки в 28 человек - РИА Новости, 19.04.2022

В Луганске оценили потери противника за сутки в 28 человек

Украинские войска за минувшие сутки потеряли 28 человек личного состава и два танка в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР, сообщает Народная милиция... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:11

2022-04-19T10:11

2022-04-19T10:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

иван филипоненко

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли 28 человек личного состава и два танка в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР, сообщает Народная милиция республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 28 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.По данным оборонного ведомства республики, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ее территории 30 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также с применением РСЗО "Смерч" по населенным пунктам Первомайск и Новоайдар.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784204661.html

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784062122.html

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, иван филипоненко, ситуация в днр и лнр