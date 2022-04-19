10:11 19.04.2022 (обновлено: 10:20 19.04.2022)
В Луганске оценили потери противника за сутки в 28 человек
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 28 человек и два танка
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
Артиллеристы Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ из 122-мм гаубицы Д-30 в Луганской области
ЛУГАНСК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли 28 человек личного состава и два танка в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР, сообщает Народная милиция республики.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 28 человек личного состава, два танка, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, три единицы автомобильной техники", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным оборонного ведомства республики, за прошедшие сутки украинские войска выпустили по ее территории 30 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 миллиметра, а также с применением РСЗО "Смерч" по населенным пунктам Первомайск и Новоайдар.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.