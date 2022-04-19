https://ria.ru/20220419/lenin-1784225742.html

Опрос: 29% россиян считают, что Ленина будут вспоминать только историки

Опрос: 29% россиян считают, что Ленина будут вспоминать только историки - РИА Новости, 19.04.2022

Опрос: 29% россиян считают, что Ленина будут вспоминать только историки

Почти треть россиян (29%) считает, что Владимира Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки, треть (32%) ответила, что Ленина будут помнить как... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:25

2022-04-19T09:25

2022-04-19T09:27

общество

россия

вциом

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти треть россиян (29%) считает, что Владимира Ленина через 40-50 лет будут вспоминать только историки, треть (32%) ответила, что Ленина будут помнить как основателя Советского государства, чуть больше четверти (26%) – как вождя, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, в рамках специального проекта с РИА Новости.На вопрос, как будут вспоминать Ленина лет через 40-50, 32% ответили, как основателя Советского государства, 26% - как вождя, для которого на первом месте стояли интересы трудящихся, 13% - как расчетливого политика, сумевшего навязать свою волю огромной стране, 12% - как великого мыслителя, верно предвидевшего будущее, 11% - как удачливого политического авантюриста.Кроме того, 7% высказались, что Ленина будут помнить, как жестокого диктатора, готового жертвовать жизнями миллионов, 3% - как человека, который не понимал и не любил Россию, 29% уверены, что Ленина через полвека никто не будет вспоминать, кроме историков, 7% - затруднились с ответом.Советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова отмечает, что как бы ни оценивались эффекты политической деятельности Ленина, он "оставил значимый след не только в истории Российского государства, но и в мировой истории"."Для более старших возрастных групп россиян характерна поляризация суждений в оценках роли Ленина. В возрастных группах 45+ с существенным перевесом доминируют позитивные оценки. В то же время именно в поколениях c травматическим постперестроечным опытом переосмысления и категорического отрицания идеи построения общества всеобщего равенства и братства выше и доля однозначно негативно относящихся к предводителю большевиков", - отмечает Михайлова.Кроме того, по ее словам, у молодежи "более взвешенная оценка деятельности" вождя мирового пролетариата."В отличие от своих родителей, молодежь реже концентрируется на идеологической платформе марксизма-ленинизма, целях революционных преобразований начала прошлого века; такое понятие, как "мировой пролетариат", уже перешло в категорию историзмов. Тем не менее, для поколения Z интересны уникальный опыт консолидации масс, политический авантюризм Ленина, реализованная стратегия достижения цели", - поясняет советник главы ВЦИОМ.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220419/lenin-1784224708.html

https://ria.ru/20220418/mavzoley-1784078224.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, вциом, владимир ленин (владимир ульянов)