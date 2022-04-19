https://ria.ru/20220419/lenin-1784224708.html

Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России

Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России - РИА Новости, 19.04.2022

Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России

Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:20

2022-04-19T09:20

2022-04-19T09:21

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, в рамках специального проекта с РИА Новости.На вопрос, деятельность Ленина принесла России больше пользы или вреда, 37% ответили, что больше пользы, 32% - поровну и пользы, и вреда, 21% - больше вреда, 10% - затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220419/lenin-1784224229.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, россия, вциом