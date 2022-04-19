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Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России - РИА Новости, 19.04.2022
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Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России
Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России - РИА Новости, 19.04.2022
Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России
Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:20
2022-04-19T09:21
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, в рамках специального проекта с РИА Новости.На вопрос, деятельность Ленина принесла России больше пользы или вреда, 37% ответили, что больше пользы, 32% - поровну и пользы, и вреда, 21% - больше вреда, 10% - затруднились с ответом.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
общество, россия, вциом
09:20 19.04.2022 (обновлено: 09:21 19.04.2022)
 
Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России

ВЦИОМ: около 40% россиян считает, что работа Ленина для России была полезной

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПамятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 Центральный на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Почти 40% россиян считает, что деятельность Владимира Ленина была полезной для России, каждый пятый отметил, что от него было больше вреда, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, в рамках специального проекта с РИА Новости.
На вопрос, деятельность Ленина принесла России больше пользы или вреда, 37% ответили, что больше пользы, 32% - поровну и пользы, и вреда, 21% - больше вреда, 10% - затруднились с ответом.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам.
Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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