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Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин - РИА Новости, 19.04.2022
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Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин
Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин - РИА Новости, 19.04.2022
Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин
Большинство россиян знают, кто такой Владимир Ленин, из них 37% - как революционера, 16% - как вождя мирового пролетариата, не знают его только 2% граждан,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:17
2022-04-19T09:23
общество
ссср
россия
вциом
владимир ленин (владимир ульянов)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Большинство россиян знают, кто такой Владимир Ленин, из них 37% - как революционера, 16% - как вождя мирового пролетариата, не знают его только 2% граждан, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина в рамках специального проекта с РИА Новости.Участников исследования спросили, кто такой Ленин, и попросили описать его в 2-3 словах. Среди всех опрошенных 37% ответили, что это революционер и вождь революции, 16% назвали его вождем мирового пролетариата, 15% - главой государства, 6% - основателем СССР, 5% - первым руководителем СССР, 5% - главой коммунистической партии.Также респонденты назвали его политиком и государственным деятелем, вождем народа и выдающейся личностью (по 4%), по 3% участников опроса ответили, что Ленин был коммунистом, лидером большевиков, умным и грамотным, столько же человек выразили свое негативное отношение к нему и определили Ленина плохим человеком.Кроме того, 2% респондентов не знают, кто такой Ленин, другие 2% респондентов ответили, что Ленин "лежит в Мавзолее", столько же назвали руководителя Октябрьской революции реформатором, изменившим жизнь страны. Затруднились с ответом 7%, 6% участников ответили другое.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20220419/lenin-1784224708.html
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общество, ссср, россия, вциом, владимир ленин (владимир ульянов)
09:17 19.04.2022 (обновлено: 09:23 19.04.2022)
 
Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин

ВЦИОМ: треть россиян назвали Ленина вождем революции, два процента не знают, кто он такой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Большинство россиян знают, кто такой Владимир Ленин, из них 37% - как революционера, 16% - как вождя мирового пролетариата, не знают его только 2% граждан, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина в рамках специального проекта с РИА Новости.
Участников исследования спросили, кто такой Ленин, и попросили описать его в 2-3 словах. Среди всех опрошенных 37% ответили, что это революционер и вождь революции, 16% назвали его вождем мирового пролетариата, 15% - главой государства, 6% - основателем СССР, 5% - первым руководителем СССР, 5% - главой коммунистической партии.
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Опрос: около 40% россиян положительно оценили работу Ленина для России
Также респонденты назвали его политиком и государственным деятелем, вождем народа и выдающейся личностью (по 4%), по 3% участников опроса ответили, что Ленин был коммунистом, лидером большевиков, умным и грамотным, столько же человек выразили свое негативное отношение к нему и определили Ленина плохим человеком.
Кроме того, 2% респондентов не знают, кто такой Ленин, другие 2% респондентов ответили, что Ленин "лежит в Мавзолее", столько же назвали руководителя Октябрьской революции реформатором, изменившим жизнь страны. Затруднились с ответом 7%, 6% участников ответили другое.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.
Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Посетитель на Красной площади у Мавзолея Владимира Ленина - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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ОбществоСССРРоссияВЦИОМВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
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