https://ria.ru/20220419/lenin-1784224229.html

Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин

Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин - РИА Новости, 19.04.2022

Опрос ВЦИОМ выяснил, что два процента россиян не знают, кто такой Ленин

Большинство россиян знают, кто такой Владимир Ленин, из них 37% - как революционера, 16% - как вождя мирового пролетариата, не знают его только 2% граждан,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:17

2022-04-19T09:17

2022-04-19T09:23

общество

ссср

россия

вциом

владимир ленин (владимир ульянов)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Большинство россиян знают, кто такой Владимир Ленин, из них 37% - как революционера, 16% - как вождя мирового пролетариата, не знают его только 2% граждан, следует из результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), посвященного к 152 годовщине со дня рождения В.И. Ленина в рамках специального проекта с РИА Новости.Участников исследования спросили, кто такой Ленин, и попросили описать его в 2-3 словах. Среди всех опрошенных 37% ответили, что это революционер и вождь революции, 16% назвали его вождем мирового пролетариата, 15% - главой государства, 6% - основателем СССР, 5% - первым руководителем СССР, 5% - главой коммунистической партии.Также респонденты назвали его политиком и государственным деятелем, вождем народа и выдающейся личностью (по 4%), по 3% участников опроса ответили, что Ленин был коммунистом, лидером большевиков, умным и грамотным, столько же человек выразили свое негативное отношение к нему и определили Ленина плохим человеком.Кроме того, 2% респондентов не знают, кто такой Ленин, другие 2% респондентов ответили, что Ленин "лежит в Мавзолее", столько же назвали руководителя Октябрьской революции реформатором, изменившим жизнь страны. Затруднились с ответом 7%, 6% участников ответили другое.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 апреля 2022 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20220419/lenin-1784224708.html

https://ria.ru/20220104/perezakhoronenie-1766497808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ссср, россия, вциом, владимир ленин (владимир ульянов)